'Мне это не нравится': Трамп не исключает, что российские истребители над Эстонией могут быть большой проблемой

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о российских истребителях, которые нарушили воздушное пространство Эстонии утром 19 сентября. Он признал, что ситуация может стать большой проблемой для НАТО и будет рассмотрена уже в ближайшее время в Вашингтоне.

Как сообщает издание Newsweek, Трамп предупредил о"больших неприятностях", когда его в пятницу спросили о сообщениях о вторжении российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.

"Ну, я должен это проверить. Мне вскоре предоставят информацию, так что я сообщу вам об этом сегодня вечером или завтра". После паузы Трамп продолжил:"Мне это не нравится. Я не люблю, когда такое случается. Это могут быть большие проблемы, но я сообщу вам позже, они предоставят мне информацию примерно через час".

Детали инцидента

Об инциденте с тремя МиГ-31 OBOZ.UA уже писал. Но первыми сообщили западные медиа POLITICO и Reuters, ссылаясь на дипломатов в ЕС и НАТО. В ответ на угрозу в воздух подняли истребители F-35 Италии, выполняющие миссию по охране неба в Балтии. В Таллинне подтвердили, что самолеты РФ находились в эстонском пространстве около 12 минут и двигались в направлении столицы.

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что вызвали временного поверенного в делах России. Министр иностранных дел Маргус Цахкна подчеркнул, что это уже четвертое нарушение границы с начала года, но впервые одновременно вошли три самолета. По его словам, союзникам следует оперативно усиливать политическое и экономическое давление на Москву.

По информации ERR, истребители РФ кружили возле острова Вайндло в Финском заливе. Их транспондеры были выключены, а план полета не подавали, что создавало опасность для гражданской авиации.

Самолеты МиГ-31 являются перехватчиками, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Исследователи отмечают, что подобные инциденты обычно длятся значительно меньше, поэтому нынешнее нарушение считают нетипичным.

Нетипичная ситуация

Эксперты не исключают, что это могла быть проверка готовности НАТО реагировать на такие вызовы. Другие предполагают, что инцидент связан с общим напряжением в регионе после вторжения российских дронов в Польшу несколько дней назад. В любом случае, Трамп подчеркнул, что будет проинформирован о деталях лично в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как три истребителя России МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна

