Украинцам не будут выдавать бумажные чеки: какие изменения будут на самом деле и что стоит знать каждому

В Украине запустили пилотный сервис еЧек, который не отменяет бумажные чеки и не вводит новых реестров – это лишь электронная форма уже существующего фискального документа. Даже после полного запуска по всей стране покупатели смогут по-прежнему требовать бумажный чек, а участие в сервисе остается добровольным.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александр Циборт. Как отметили в правительстве, никаких новых реестров или передачи данных в "дополнительные системы" не происходит – фискальный чек как документ существовал и существует в государственной системе.

еЧек – это цифровое отображение фискального чека в банковском приложении после оплаты карточкой. То есть чек не создается "заново" и не передается куда-то отдельно – он уже сформирован через кассу, а человек просто получает к нему удобный доступ.

Как пояснил Циборт, государство не меняет правила фискализации, а лишь обновляет форму доставки документа. Юридически цифровой чек полностью равен бумажному.

Ежегодно в Украине формируется более 9 миллиардов фискальных чеков. Бизнес тратит сотни миллионов гривен только на бумагу для печати, не учитывая обслуживание принтеров и логистику. При этом большинство бумажных чеков люди не хранят, они быстро теряются или выгорают.

Отдельная причина – окружающей среды. Термобумага для чеков содержит химические вещества, которые не подлежат переработке, а сами чеки фактически становятся мусором уже через несколько минут после покупки. На данном этапе сервис работает в тестовом режиме и не охватывает всю страну. Воспользоваться им могут клиенты нескольких крупных украинских банков при оплате картой в отдельных сетевых магазинах и на АЗС. Банки-участники пилота:

ПриватБанк;

ПУМБ;

VST Bank;

monobank;

Торговые сети и АЗС:

Аврора;

Фора;

Auchan;

АЗС Укрнафта.

Во время пилотного проекта выдают и бумажный, и электронный чек одновременно. Электронная версия сохраняется в истории транзакций банковского приложения и доступна в любой момент — для возврата товара, обмена или гарантийного ремонта.

Участие в проекте является добровольным. Если клиент не дал согласия в банковском приложении или просто хочет бумажный чек, его выдадут без каких-либо ограничений. Даже после полного запуска сервиса по всей стране, который планируют до конца 2026 года, бумажные чеки не исчезнут. Единственное изменение – они перестанут быть обязательными "по умолчанию", но право получить их останется.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году ФОПы (физические лица-предприниматели), работающие с наличными очно, обязаны обеспечить оплату картой, иначе грозит штраф до 17 000 грн. Между тем онлайн-предприниматели, ФЛП первой группы во время военного положения и те, кто работает в боевых зонах, от штрафов освобождены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!