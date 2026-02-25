В Турции разбился истребитель F-16: пилот погиб. Фото и видео

В ночь на среду, 25 февраля, в Турции разбился истребитель F-16, пилот погиб. Причины инцидента по состоянию на сейчас неизвестны.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х. Там отметили, что истребитель вылетел с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В 00:56 с самолетом была потеряна радиосвязь, командование не имело данных о местонахождении F-16.

"В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были найдены его обломки. Наш пилот погиб", – сказано в сообщении.

Причину аварии установит следственная группа после проведения расследования.

"Мы молимся за упокой души погибшего пилота и выражаем соболезнования его семье, Вооруженным силам Турции и нашему благородному народу", – добавили в министерстве.

Губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу заявил, что F-16 потерпел крушение во время выполнения боевого задания. Он посетил место падения самолета в районе села Найпли и сказал, что истребитель разбился вскоре после взлета.

"Сейчас также находимся на месте происшествия. Инцидент произошел на участке автомагистрали Измир-Стамбул в районе Найпли. Вскоре после взлета разбился наш самолет F-16. Один из наших пилотов погиб. Я еще раз выражаю соболезнования нашему народу и прошу Бога о милосердии для нашего погибшего", – сказал Устаоглу.

