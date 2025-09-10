Россия готовила дроновые атаки на Польшу с июля: в Defense Express раскрыли подробности

Целенаправленная атака дальнобойных российских дронов на Польшу в ночь на 10 сентября, которую в польском правительстве назвали "беспрецедентным нарушением воздушного пространства" и "масштабной провокацией", не стала неожиданностью. Подготовка к ней продолжалась уже несколько месяцев.

Вполне вероятно, что Кремль стремился проверить готовность НАТО. Об этом сообщает Defense Express.

Что известно

Еще в начале июля в Польше появилась информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотников были обнаружены 4G-модемы с SIM-картами польских операторов. Об этом написал польский журналист Марек Будзиш, ссылаясь на отчет от 2 июля, где подробно отмечалось, где именно были сбиты дроны.

Кроме польских SIM-карт, в одном из аппаратов нашли карту литовского оператора. Авторы документа, вероятно, высокого уровня, прямо указывали на необходимость уведомить партнеров в Польше и Литве о таких находках.

Несмотря на это, информация практически не вызвала резонанса в Польше, хотя уже летом российские дроны регулярно нарушали ее воздушное пространство. Некоторые из аппаратов даже взрывались на земле, как это произошло 20 августа вблизи поселка Осины в Люблинском воеводстве, в 40 км от авиабазы, где базируется воздушный патруль НАТО.

Эксперты объясняют, что мобильный интернет на дронах необходим для передачи информации и корректировки полета. В зависимости от оборудования, РФ может получать данные о работе систем ПВО и РЭБ, а также передавать визуальную информацию с камер беспилотников. Эта практика давно и стабильно применяется против Украины.

Пока неизвестно, были ли такие средства на дронах, которые атаковали Польшу 10 сентября. В то же время предположение, что одной из целей российской атаки была разведка систем противовоздушной обороны Польши, выглядит обоснованным, особенно на фоне запланированных на 12 сентября российско-белорусских учений "Запад-2025".

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск добавил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Влодавского повета Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который был на территории домовладения.

