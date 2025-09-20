Российские истребители в воздушном пространстве Эстонии: Силы обороны показали траекторию полета

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, зашли в воздушное пространство Эстонии со стороны острова Вайндлоо и двигались по прямой в западном направлении. Нарушение длилось в общей сложности 12 минут.

Силы обороны Эстонии опубликовали карту, чтобы показать траекторию полета военных самолетов страны-агрессора РФ. "У истребителей не было планов полета, а их транспондеры были выключены. На момент нарушения воздушного пространства у истребителей не было двусторонней радиосвязи с эстонскими авиадиспетчерами", – подчеркнула пресс-служба ведомства.

Что известно об инциденте

Российские военные совершили провокацию утром в пятницу. В НАТО отреагировали поднятием в воздух итальянских F-35 (они базируются на авиабазе "Эмари" в Эстонии в рамках операции "Восточный страж"). Свои самолеты быстрого реагирования поднимали также Швеция и Финляндия.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения дипломатической ноты. Кроме того, как заявил ремьер-министр Кристен Михал, правительство запросило консультации с союзниками в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

Это уже четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами Российской Федерации в этом году.

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль намеренно пытается оценить возможности и реакцию НАТО на различные воздушные вторжения "в надежде применить полученный опыт к возможным будущим конфликтам против Альянса".

– После инцидента председатель эстонской консервативной партии Isamaa ("Отечество") Урмас Рейнсалу выступил за закрытие восточной границы страны. Руководитель МВД Игорь Таро, представитель либеральной политсилы Eesti 200 ("Эстония 200"), считает, что необходимости в этом нет.

– В Москве попытались объяснить появление сразу трех своих МиГ-31 в эстонском небе "плановым перелетом" из Карелии в Калининград.

– Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские провокации в воздушном пространстве Эстонии и других государств – это не случайность, а системная кампания против Европы, НАТО и Запада. Ответ агрессору должен быть сильным – как общий, так и каждой отдельной страны, заявил он.

