Заявление службы внешней разведки о передаче Украине ядерного оружия Британией и Францией, безусловно идиотизм.

Але в цей ідіотизм прогнозовано включився Медвєдєв і пригрозив ядерним ударом. За законами жанру, завтра-післязавтра можемо чекати і якоїсь реакції від Пєскова, а може й самого Путіна.

Перш за все треба сказати, що ніякого ядерного удару не буде. Але давайте зрозуміємо, чому це запущено?

Потрібно перебити тему "чотири роки війни", яка дуже незручна Кремлю (між іншим, саме тому, сьогодні Дурова роблять терористом); Логіка Кремля тут дуже схожа на логіку "обстрілу Валдаю". Вони нагромаджують брехню для того, щоб потім, при потребі, використовувати цю брехню в переговорах (або для зриву переговорів). Вони створюють віртуальну реальність, яку навʼязують своїм візаві. Навіть, якщо візаві їм прямим текстом кажуть: "це брехня". Це доволі тупа спроба погіршити і без того складні стосунки Вашингтона та Лондона. Зараз тривають переговори Росія-США про ядерну зброю. Це дуже обмежена, але спроба навʼязати свою повістку дня. Скажу відразу, там нічого не вийде, але читайте п.2. В Україні є приблизно 25% населення, які бояться ядерної війни. Їх стан буде глибоко дестабілізований.