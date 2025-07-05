The Telegraph: Трамп дает Путину сигнал, что тот может действовать как угодно

Американский лидер Дональд Трамп фактически дает российскому диктатору Владимиру Путину сигнал, что последний может действовать как угодно. На фоне новых атак РФ против Украины Соединенные Штаты не демонстрируют решительной реакции, а также приостановили поставки вооружения, в частности ракет для систем ПВО Patriot.

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Об этом говорится в статье The Telegraph. По мнению обозревателя Дэвида Блэра, соответствующие действия могут создать для главы Кремля ощущение безнаказанности.

Журналист отметил, что сразу после телефонного разговора Трампа с Путиным 3 июля, Россия осуществила самую масштабную с начала войны воздушную атаку на Киев применив 550 беспилотников и ракет. Поэтому можно считать, что Кремль не ожидает решительных действий со стороны Вашингтона.

"Путин убежден, что Трамп не заставит его заплатить за такие действия. Возможно, президент США напишет гневный пост в соцсетях, но глава Кремля убежден, что дальше этого дело не зайдет", – говорится в статье.

Также Блэр резко раскритиковал решение Дональда Трампа приостановить поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 к системам Patriot, которые уже находились в Европе и направлялись в Киев. По его мнению, этот шаг фактически оставил украинскую столицу без надлежащей защиты перед возможными новыми ударами врага.

"Отказавшись поставлять Patriot, Трамп дал Путину самый яркий зеленый свет, который только можно представить", – указывает журналист.

С момента возвращения республиканца в Белый дом, США не ввели новых санкций против России в отличие от Великобритании и Европейского Союза, которые неоднократно обновляли свои ограничения против страны-агрессора.

"Не вводя новых санкций, Трамп позволяет существующим терять эффективность и дает Путину очередной сигнал, что тот может действовать как угодно", – отмечается в статье.

В частности, 28 мая Дональд Трамп пообещал "в течение двух недель выяснить", обманывает ли Путин Соединенные Штаты. Как отмечает Дэвид Блэр, с тех пор прошло уже пять недель, но единственным реальным действием со стороны американского лидера стало лишение Украины крайне необходимых средств противовоздушной обороны. По мнению обозревателя, это лишь укрепило убеждение Путина, что Соединенные Штаты не прибегнут к новым санкциям независимо от того, как в дальнейшем будет вести себя Кремль.

Журналист утверждает, что сейчас возможны два сценария. Первый – Трамп попытается реализовать один из самых неудачных и неэффективных мирных планов в истории, суть которого заключается в том, чтобы просто попросить Путина остановиться, угрожая прекращением американской помощи Украине.

Второй вариант – глава Белого дома считает, что единственный способ закончить войну заключается в разрешении России быстро разгромить и оккупировать Украину. В любом случае такие подходы лишь укрепляют самоуверенность Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп 3 июля провел очередной телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным. Глава Кремля в очередной раз отверг призыв президента США о прекращении огня и скорейшего завершения войны в Украине и заявил, что РФ "не отступит от своих целей" и "достигнет их".

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