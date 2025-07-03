'Это критически важно для безопасности Европы': Зеленский призвал ЕС защитить себя от попыток раскола и не дать России победить. Видео

Европейский Союз должен защищаться от тех, кто пытается его расколоть. И речь идет не только о внешних врагах, таких как агрессор Россия, но и о внутренних – тех, кто "пытается заменить солидарность раздором, а сочувствие – холодным равнодушием ко всем, кроме самих себя".

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Об этом европейским политикам напомнил президент Владимир Зеленский. В четверг, 3 июля, он выступил к участникам гала-ужина по случаю начала датского председательства в Совете ЕС. Видео речи опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

Прежде всего он поздравил Данию и всех европейских союзников. Президент надеется, что время, когда во главе Совета ЕС будут стоять датские представители, станет временем сильных и принципиальных решений, а еще – предсказуемости.

"Предсказуемость стала редкостью в наши дни. Но Дания – это страна, которая не оставляет места для сомнений. Это страна и народ, на которые мы можем положиться. Дания приносит ощущение предсказуемости. Вы придерживаетесь своих обещаний, и вместе мы достигаем значительных результатов. Спасибо вам за это", – еще раз поблагодарил он.

Зеленский отметил, что даже в символические дни, такие начало председательства, "мы не останавливаемся на символизме, а принимаем реальные решения". Это крайне важно, подчеркнул он.

"Мы говорили о том, как важно устранить пробелы в финансировании обороны. Мы работаем над тем, чтобы получить реальные результаты от наших совместных оборонных программ. И мы готовим все необходимое, чтобы ЕС мог выполнить свои обещания. Украина готова – готова к открытию переговорных кластеров, готова продвигаться вперед в переговорах и готова к решениям, которые принесут пользу обеим сторонам", – напомнил президент о стремлении нашего государства стать частью Евросоюза.

Он рассказал, что в Дании поблагодарил и вручил награду 11-летнему мальчику Енсу, который организовал волонтерскую распродажу изготовленных собственноручно пасхальных украшений, чтобы помочь украинским детям.

Желание помогать, поддерживать других, не оставаться в стороне во время войны – это очень сильное послание. Именно такое ощущение единства лежит в основе Европейского Союза.

"Мы едины. И мы работаем вместе. И наша Европа нуждается в ЕС для взаимной поддержки, для общей защиты и для тех ценностей, которые ежедневно демонстрируют миллионы европейцев: сочувствие, искренность и желание помочь тому, кто в этом нуждается, даже если этот человек находится далеко от вашего дома. И мы не должны об этом забывать. Все наши европейские институты, все наши соглашения, все наше сотрудничество и совместная работа для безопасности – все это построено на этой идее: европейцы заботятся друг о друге и ведут себя как люди в полном смысле этого слова", – отметил Зеленский.

"Вот почему нам нужен Европейский Союз. И вот почему мы должны защищать Европу – не только от внешних врагов, но и от тех, кто внутри пытается заменить солидарность раздором, а сочувствие – холодным равнодушием ко всем, кроме самих себя", – добавил он.

Поэтому Зеленский призвал политиков к действиям. "Следующие шесть месяцев председательства Дании в ЕС пролетят быстро – время всегда летит быстро. Самое важное, чтобы мы достигли того, чего все мы действительно хотим", – сказал глава государства.

Во-первых, нужно защитить Европейский Союз от действий тех, кто пытается расколоть единство, часто из личных и коррупционных мотивов.

"ЕС должен оставаться сильным, потому что он дает силы каждой европейской стране в глобальной конкуренции. И ЕС должен придерживаться своих обещаний, особенно по расширению. Я надеюсь, что во время председательства Дании переговоры о вступлении Украины в ЕС продвинутся вперед и кластеры наконец будут открыты", – выразил он надежду.

"Во-вторых, мы все понимаем, что Россия – это не просто опасный сосед. Это и так очевидно. Она – нечто более целенаправленное: это антиевропейский проект. Все в Европе четко это видят – Россия инвестирует во все, что противоречит нашему европейскому образу жизни. Именно поэтому мы не должны позволить ей победить – ни в этой войне, ни в любой части нашего будущего", – уверен Зеленский.

Нужны более жесткие санкции против агрессора, нужна и дальнейшая стабильная поддержка украинских воинов. Также – развитие европейской оборонной промышленности, чтобы РФ не была впереди ни в одной сфере. Все это является критически важным для безопасности Европы, подчеркнул президент Украины.

"И мы должны продолжать давить на Россию, чтобы она прекратила войну, уважала своих соседей и выбрала мир. Пока Россия получает высокую цену за свою нефть, она будет продолжать воевать. Вот почему нам нужно строгое ограничение цен. Пока Россия находит способы покупать детали и оборудование для оружия, она продолжает убивать. Вот почему нам нужно полностью прекратить все поставки в Россию чего-либо, что используется или может использоваться для изготовления оружия", – призвал Зеленский.

Он уверен, что поможет создание эффективной международной платформы для контроля за экспортом товаров двойного назначения – и это может быть одним из достижений датского председательства.

"И нам нужно лишить Путина и его соратников денег. Пока российские банки могут продолжать работать в Европе и других ключевых регионах мира, Россия будет продолжать игнорировать дипломатию. Мы должны заставить ее вернуться к дипломатии", – сказал Зеленский.

В-третьих, стоит сделать все возможное, чтобы сохранить прочное сотрудничество между Европой и США.

"Да, Европа должна больше полагаться на себя, особенно в вопросах обороны и защиты наших людей. Но всегда лучше быть в союзе, чем в разногласиях. Поэтому следующие шесть месяцев должны принести реальный прогресс для защиты наших партнерских отношений и укрепления нашего сотрудничества", – заявил глава государства.

Речь он закончил тем, что выразил уверенность в силе ЕС. "Что бы кто ни говорил, Европа есть и будет оставаться одним из сильнейших игроков в мире и лидером в области прав человека. Европа также должна стать глобальным лидером в сфере технологий, особенно оборонных технологий. Это ключевая цель. И самое главное – Европа должна быть континентом мира. Давайте используем следующие шесть месяцев, чтобы принять правильные решения – прежде всего для этого", – подытожил президент Украины.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила за то, чтобы Европа закрыла пробелы в военной поддержке Украины после приостановления поставок ракет от Соединенных Штатов. Также она призвала больше давить на Российскую Федерацию, вводя больше санкций.

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