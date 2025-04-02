Белый дом признал, что перемирие в Украине до Пасхи не будет из-за 'торможения Кремля' – The Telegraph

В администрации американского президента Дональда Трампа признали, что он не сможет организовать пасхальное перемирие в Украине. В Белом доме все больше разочаровываются тактикой торможения переговоров со стороны Кремля и готовятся давить на Москву и Киев, чтобы стороны договорились об урегулировании.

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Об этом пишет Telegraph. Издание ссылается на источники в Белом доме.

В начале своего президентства Трамп заявлял, что достигнет полного перемирия к апрелю-маю, а впоследствии – и стабильному миру. Однако чиновники администрации признали, что в ближайшие месяцы этого не произойдет.

Telegraph отмечает, что неспособность остановить огонь в Украине станет серьезным ударом для президента США, называющего себя миротворцем и неоднократно обещавшего во время своей президентской кампании прекратить войну в течение 24 часов.

Разочарование Трампа стало очевидным в воскресенье, 30 марта, когда он "разозлился" на Путина из-за того, что тот усомнился в легитимности украинского президента Владимира Зеленского. Тогда же американский лидер пригрозил России новыми санкциями на нефть.

По словам источников, 29-30 марта в Белом доме и Госдепартаменте состоялись консультации, в ходе которых американские чиновники признали: Кремль намеренно саботирует любые договоренности, чтобы помешать США заключить долгосрочное соглашение с Украиной.

"Существует глубокое разочарование российским правительством из-за переговоров", – заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США.

Как сообщал OBOZ.UA:

С каждым раундом переговоров США и России росло личное раздражение Трампа по отношению к РФ. Риторика президента Штатов демонстрирует отход от его похвал в адрес российского диктатора Владимира Путина и переход к критике в сторону главаря Кремля.

Дональд Трамп выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

Трамп также заявил, что он был "очень злой" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Президент США пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

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