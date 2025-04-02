'После этого будет трудно возобновить войну': Келлог рассказал об амбициозном плане США по Украине

Соединенные Штаты Америки намерены достичь полного прекращения огня в войне, которую Россия уже четвертый год ведет против Украины. Первая задача – временное прекращение огня на 30 дней, после чего "будет трудно возобновить войну".

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Об этом сказал спецпредставитель президента Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News в среду, 2 апреля. По его словам, чтобы добиться 30-дневной "тишины", нужно "свести вместе" условия россиян и украинцев.

"Мы хотим достичь всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только мы этого достигнем, будет очень трудно возобновить войну снова. Это то, во что я верю. И то, что нам нужно – это то, что я бы назвал технической задачей. Список условий. Чего хотят россияне. Чего хотят украинцы. Вы должны свести их вместе", – сказал Кит Келлог.

Он добавил, что Трамп очень сосредоточен на этом и имеет контакты с Зеленским и Путиным.

Спецпредставитель заявил, что Украина и РФ уже якобы "на пороге достижения перемирия", но повторил тезис о том, что обе стороны должны пойти на определенные уступки.

"И я верю, что мы на пороге прекращения огня. Но обе стороны должны пойти на определенные уступки. Ни одна сторона не получит всего, чего хочет. Поэтому должен быть компромисс, чтобы найти решение", – заявил Келлог.

Кит Келлог добавил, что все еще остаются средства экономического давления на Россию, в том числе конфискация замороженных российских активов и блокирование в Балтийском море теневого флота, перевозящего нелегальную российскую нефть по всему миру.

По мнению американского чиновника, Россия якобы стремится вернуться к "глобальным отношениям" с другими странами, а российско-украинская война "уже затягивается".

"Я думаю, что обе стороны хотят найти выход из этого конфликта. Президент Трамп единственный, кто может заключить это соглашение, и россияне должны это осознать, учитывая их отсталое состояние. Они стремятся вернуться в Лигу Наций, и такая возможность существует. Трамп уже показал, что это реально", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

– Также президент Штатов заявил, что он был "очень злой" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Глава Белого дома пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

– The Wall Street Journal пишет, что с каждым раундом переговоров США и России растет личное раздражение Трампа по отношению к РФ. Его риторика демонстрирует отход от похвал в адрес Путина и переход к критике в сторону главаря Кремля.

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