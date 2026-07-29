Трамп повторил "трюк" Януковича на прощании с Линдси Грэмом. Видео

В сети стало вирусным видео с похорон американского сенатора Линдси Грэма, на котором президент США Дональд Трамп лакомится конфетами во время панихиды. Судя по кадрам, американский лидер делился ими с чиновниками, сидевшими рядом с ним.

Видео дня

Неловкий момент запечатлел американский телеканал CBS. На опубликованных кадрах президент поделился лакомством с вице-президентом Джеем Ди Венсом и главой Минфина США Скоттом Бессентом.

Трамп повторил трюк Януковича

Отметим, что такое поведение американского президента очень напоминает один из промахов бывшего президента Украины Виктора Януковича, который произошел также при участии Владимира Путина и Дмитрия Медведева в 2004 году, когда оба российских политика, а также экс-директор ФСБ Николай Патрушев посетили парад 2004 года в Киеве, приуроченный к 60-летию освобождения Украины от Третьего Рейха.

Тогда президентом был Леонид Кучма, а Янукович занимал пост премьер-министра, как и Медведев. Во время торжеств Янукович предложил российскому президенту конфету, но тот отказался, в отличие от бывшего главы российского правительства.

Парад тогда транслировали все украинские телеканалы, но полную запись показал 5 канал, подписав отрывок словами: "Президент России не любит конфет?"

Похороны Линдси Грэма

Во вторник, 28 июля, в столице США Вашингтоне с почестями проводили в последний путь сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля. На церемонии, которая состоялась в Капитолии, присутствовало высшее руководство государства и сотни американских законодателей.

С сенатором также простились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которые прибыли в США для встреч с президентом Дональдом Трампом.

Что известно о покойном

Утром 12 июля стало известно о смерти Грэма. Политик скончался в результате кратковременного и внезапного сердечного приступа. Позже в СМИ появилась информация, что он умер не от сердечного приступа, как сообщалось ранее, а от разрыва аорты.

Его сестра, Дарлин Грэм Нордон, принесла присягу в Сенате США и официально приступила к исполнению обязанностей сенатора от штата Южная Каролина. Она заменит покойного политика до января 2027 года, когда должен был завершиться его сенаторский срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США представили обновленную версию двухпартийного законопроекта о новых санкциях против России, который много лет продвигал Грэм. Документ "Грэма-Блюменталя" смягчает отдельные положения о пошлинах для крупнейших покупателей российских энергоносителей, однако сохраняет жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот". Дональд Трамп призвал американский Конгресс включить Иран в документ об антироссийских санкциях в память о политике и товарище.

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