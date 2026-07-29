Туск на открытии заседания правительства настолько странным образом высказался по поводу нападений на украинок (исключительно на женщин), что фактически одобрил нападения на всех украинцев, лишь призвав каждый раз удостоверяться, что тот, кого избивают, не поляк.

Видео дня

"Мы должны вести решительную войну против насилия. Бандиты, хулиганы и эта патология насилия обрели смелость и дерзость, поскольку получили политическую поддержку".

И в качестве неопровержимого аргумента Туск утверждал, что нападающие "ведут себя как бандеровцы": "Любой, кто избивает украинских женщин на улице, поддерживает худший образ мыслей о Польше и поддерживает сторонников Бандеры".

А главное, он технически перенес проблему с избиения украинских женщин (то есть, украинских детей, юношей, мужчин, пожилых людей бить можно?) на избиение поляков: "Я хочу подчеркнуть, что граждане Польши также находятся в зоне риска. Мы наблюдаем рост насилия в отношении польских мужчин и женщин со стороны поляков".

Итак, общий смысл заявления, по сути: "не бейте сразу – сначала убедитесь, что перед вами не поляк". Очевидно, Туск таким образом пытался и сохранить репутацию Европы, и заигрывать именно с тем самым радикальным электоратом. Обе задачи провалены.

Ведь именно украинцы и поляки с критическим мышлением услышали одобрение "точно нацеленного насилия", а вот радикалы в заявлении заметили разве что неуместный пацифизм и нападки на президента Навроцкого и лидеров самых популярных политических сил.

То есть Туск такими заявлениями и приравниванием нападавших к "бандеровцам" делает ситуацию ещё хуже. Создаётся впечатление, будто он действительно не понимает, что его декоративно-либеральный голос ничего не значит для польских радикалов и националистов. Из-за этой странной попытки заигрывать с радикальным электоратом он и "Гражданская платформа" теряют часть своего электората, но точно не завоюют поддержку более радикальной части общества.

К тому же эту попытку технически отразил пресс-секретарь президента Навроцкий – он просто обвинил премьера Туска и его однопартийца Кервинского (министра МВД) в профессиональной несостоятельности: "Дональд Туск не в состоянии обеспечить безопасность на польских улицах, которые еще несколько лет назад не были свидетелями подобных инцидентов; новые акты агрессии являются проявлением беспомощности правительства и неэффективности министра Марцина Кервинского".

Ну и ясно, что такой завуалированной легитимизацией нападений ("убедитесь, что будете бить не поляка, и желательно не бить женщин – значит, детей, пожилых людей и мужчин можно") Туск еще больше подорвал уверенность украинских беженцев в Польше в их безопасности и в желании государства их защитить. А также в очередной раз ухудшил отношение украинцев здесь к Польше и полякам.