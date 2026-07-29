"Чтобы предотвратить катастрофу": Зеленский рассказал, какое вооружение попросил у Трампа к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты попросил у Дональда Трампа дать Киеву больше оружия. Речь шла в первую очередь о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Зеленский хочет получить от американцев как минимум 300 перехватчиков. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Украине нужны ракеты

По словам украинского президента, он обратился к Трампу с просьбой о предоставлении экстренного "зимнего пакета" зенитных ракетных комплексов Patriot для предотвращения российских атак на энергетическую инфраструктуру. На сегодняшний день запасы украинских перехватчиков практически исчерпаны, и без них страна не сможет защитить себя от баллистических ракет. Именно по этой причине Украина не смогла остановить недавние российские атаки на Киев.

Если эта проблема не будет решена к зиме, российские ракетные удары могут уничтожить электростанции, лишив миллионы людей отопления и создав гуманитарный кризис.

Американские запасы не безграничны

Война США с Ираном также сократила запасы американских ракет-перехватчиков Patriot, что затруднило их передачу Украине. В связи с этим во время саммита НАТО в Турции в Зеленский и Трамп обсудили возможность предоставления США Украине лицензий на производство перехватчиков Patriot.

После визита в Вашингтон 28 июля Зеленский заявил, что во время их встречи Трамп согласился продолжить процедуру передачи лицензий на производство ракет Patriot.

Кроме того, после визита в Белый дом Зеленский заявил, что встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, производящих перехватчики Patriot, чтобы обсудить этот вопрос. Однако даже если Украина получит лицензии, на производство большого количества перехватчиков потребуется от одного до пяти лет.

"Украине нужны перехватчики ракет, чтобы предотвратить зимнюю катастрофу. Нам нужны Patriot ещё вчера", – сказал Зеленский, добавив, что рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме.

Напомним, 28 июля Зеленский провел встречу с Трампом в Белом доме. Одной из ключевых тем переговоров он назвал лицензию на производство ракет для Patriot.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский смог убедить своего американского коллегу в том, что Украина способна победить в войне с Россией. На этом фоне Сенат провёл первое голосование по законопроекту Линдси Грэм и Ричарда Блюменталя об "адских санкциях" против России и покупателей её энергоресурсов.

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