УкраїнськаУКР
русскийРУС

Трамп показал фото с Путиным и сказал, при каких условиях пригласит его на чемпионат мира по футболу. Видео

Михаил Левакин
Новости политики
2 минуты
1,6 т.
Трамп показал фото с Путиным и сказал, при каких условиях пригласит его на чемпионат мира по футболу. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил приезд российского диктатора Владимира Путина на 2026 FIFA World CupЧемпионат мира по футболу 2026 года. Американский лидер считает, что главарь Кремля "очень хочет там быть". Но Трамп поставил это в зависимость от того, что произойдет в следующие несколько недель.

Видео дня

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома 22 августа, он продемонстрировал присутствующим совместное фото с Путиным. Трамп сказал, что ему "прислали фотографию от того, кто очень хочет быть" на Чемпионате.

"Этот человек – Владимир Путин. Я считаю, он приедет, в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель. Но я считаю, что это хорошее фото. Это было мило", – сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что Путин якобы "уважал" Америку и лично Трампа, но "не уважал других".

Отдельно Трамп сообщил, что жеребьевка указанного Чемпионата состоится 5 декабря в Вашингтоне, в Центре исполнительских искусств им.

23-й чемпионат мира пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Отметим, что страна-агрессор Россия отстранена от участия в таких соревнованиях еще с 2022 года.

Что предшествовало

Дональд Трамп заявил, что он примет решение о возможных санкциях против России через две недели. За это время Киев и Москва должны провести встречу, однако если она не состоится, для американского президента будет важно, какая из сторон в этом виновата.

Также Трамп не исключил, что Штаты могут решить вообще не прибегать ни к каким действиям.

Ранее Трамп пожаловался, что глава украинского государства Владимир Зеленский и главарь Кремля продолжают воевать вместо того, чтобы встретиться с глазу на глаз. Он также признал, что остановить войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем ему казалось.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 22 августа в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава государства заявил, что считает президента США Трампа единственным человеком, который может остановить войну и диктатора Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!