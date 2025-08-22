Трамп показал фото с Путиным и сказал, при каких условиях пригласит его на чемпионат мира по футболу. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил приезд российского диктатора Владимира Путина на 2026 FIFA World Cup – Чемпионат мира по футболу 2026 года. Американский лидер считает, что главарь Кремля "очень хочет там быть". Но Трамп поставил это в зависимость от того, что произойдет в следующие несколько недель.

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома 22 августа, он продемонстрировал присутствующим совместное фото с Путиным. Трамп сказал, что ему "прислали фотографию от того, кто очень хочет быть" на Чемпионате.

"Этот человек – Владимир Путин. Я считаю, он приедет, в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель. Но я считаю, что это хорошее фото. Это было мило", – сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что Путин якобы "уважал" Америку и лично Трампа, но "не уважал других".

Отдельно Трамп сообщил, что жеребьевка указанного Чемпионата состоится 5 декабря в Вашингтоне, в Центре исполнительских искусств им.

23-й чемпионат мира пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Отметим, что страна-агрессор Россия отстранена от участия в таких соревнованиях еще с 2022 года.

Что предшествовало

Дональд Трамп заявил, что он примет решение о возможных санкциях против России через две недели. За это время Киев и Москва должны провести встречу, однако если она не состоится, для американского президента будет важно, какая из сторон в этом виновата.

Также Трамп не исключил, что Штаты могут решить вообще не прибегать ни к каким действиям.

Ранее Трамп пожаловался, что глава украинского государства Владимир Зеленский и главарь Кремля продолжают воевать вместо того, чтобы встретиться с глазу на глаз. Он также признал, что остановить войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем ему казалось.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 22 августа в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава государства заявил, что считает президента США Трампа единственным человеком, который может остановить войну и диктатора Путина.

