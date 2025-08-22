'Они как масло и уксус': Трамп интригующе высказался о вероятной встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что глава украинского государства Владимир Зеленский и главарь Кремля Владимир Путин продолжают воевать вместо того, чтобы встретиться с глазу на глаз. Он также признал, что остановить войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем ему казалось.

Об этом Трамп сказал, общаясь с прессой в Народном доме – образовательном музее Белого дома. При этом он продемонстрировал свои знания по химии.

Президент США сравнил взаимодействие Зеленского с Путиным к взаимодействию масла и уксуса, которые, как известно, не смешиваются, поскольку относятся к разным типам веществ.

"Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе, знаете, это как масло и уксус. Они не очень хорошо ладят по очевидным причинам, но посмотрим. А потом увидим, придется ли мне там быть", – сказал Трамп.

новость дополняется...