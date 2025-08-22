Зеленский в Киеве провел встречу с Рютте и назвал 'единственного человека', способного остановить Путина. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 августа, в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава государства заявил, что считает президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может остановить войну и диктатора Владимира Путина.

Видео дня

"Сегодня в Украине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, и во время нашей встречи мы говорили прежде всего о том, какие наши следующие совместные шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны", – сообщил Зеленский в официальном Telegram-канале.

Самое главное, добавил президент, – это "наша дипломатия, гарантии безопасности и оружие для наших воинов".

Трамп – единственный, кто может принудить Путина к миру

Зеленский рассказал, что считает Трампа единственным человеком, способным остановить войну и Путина.

"У меня был долгий разговор с президентом Трампом и у нас было общее понимание, как может идти дипломатическое направление. Мы не имеем никаких договоренностей с "русскими". Мы договаривались с президентом Трампом, и он единственный человек, который сегодня может остановить Путина. На мой взгляд", – сказал он на совместной пресс-конференции.

Президент напомнил, что согласился без условий перейти к предложенному Трампом дипломатическому способу завершения войны.

"Мы говорили о трехсторонней встрече, которая нужна. Затем у него (Трампа. – Ред.) была связь с российской стороной. Он сказал: "Давайте сначала сделаем двусторонний трек", это предложение россиян. Он сказал: "Двусторонний трек, а потом трехсторонний", – рассказал Зеленский.

Покупка американского оружия по программе PURL

По словам главы государства, уже работает программа PURL, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров.

"Спасибо тебе, Марк, за эту инициативу, она очень сильная", – сказал Зеленский.

В этой программе уже есть 1,5 млрд долларов от стран Европы, вскоре присоединятся новые участники.

"Это весомо. Спасибо каждому партнеру. Работаем, чтобы было больше", – заявил украинский лидер.

По его словам, программа PURL позволяет Украине покупать у США такие, безусловно, нужные вещи, как системы ПВО.

"Прежде всего это Patriot и ракеты, Himars и другое оружие", – сказал Зеленский.

Президент добавил: важно, что каждый месяц добавлял этой программе финансов и действенности.

"В среднем это миллиард долларов в месяц. Мы проговаривали с Марком, что может быть может быть в месяц миллиард, может быть где-то полтора миллиарда. Над этим нужно работать. Мы говорили и о том, как привлечь больше стран к этой программе", – рассказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что встретил в столице генсека НАТО вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"В центре разговоров президента Зеленского с Генсеком НАТО сегодня – гарантии безопасности для нашего государства, поставки оружия от партнеров и развитие собственного производства, усиление давления на Россию", – написал он в Telegram.

Ермак выразил благодарность за "последовательную и твердую поддержку НАТО и лично Марка Рютте".

"Украина вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить справедливый мир и гарантировать безопасность не только для нашего народа, но и для всей Европы", – подытожил руководитель ОП.

Дополняется...