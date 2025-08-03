Трамп показал, что имеет 'ядерные зубы': Огрызко оценил заявление в сторону РФ

Свое заявление об отправке двух подводных атомных лодок ближе к границам России президент США Дональд Трамп адресовал именно главе РФ Владимиру Путину. Вероятно, после угроз заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева Белый дом решил продемонстрировать, что Соединенные Штаты также имеют "ядерные зубы".

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Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко. Он допустил, что в администрации США решили использовать этот момент, ведь там и раньше читали "полубезумные угрозы Медведева", который заявляет, что РФ будет бомбить Европу и США.

Что означает заявление Трампа

По мнению Огрызко, слова Трампа об отправке атомных лодок в "соответствующие места" были удобным поводом сказать Путину: "Дорогой друг, ты переходишь через все возможные и невозможные границы".

Речь идет не о "сумасшедшем Соловьеве или не менее сумасшедших его коллегах по пропагандистскому цеху", а о Медведеве, который, вероятно, ничего не решает, но формально занимает высокую должность – заместителя председателя Совбеза РФ.

"Возможно, с точки зрения Трампа сейчас лучший способ вцепиться в это формальное заявление и сказать России, что будет не так, как вам хочется, потому что у нас также есть свои ядерные зубы", – сказал дипломат.

Владимир Огрызко одновременно не готов ответить, насколько соответствуют действительности слова о направлении двух подводных лодок США ближе к границам России.

"Я не являюсь подводником или стратегом подводного ядерного флота, но то, что я слышу от своих источников, то они говорят, что на самом деле все эти подводные лодки имеют свой ареал существования и он движется в этом квадрате, колеи постоянные, и особых маневров не делает", – сказал дипломат.

Возможно, продолжил он, это дополнительный сигнал Путину, "что если что, то он может дать по зубам, при том открыто и сразу".

"Думаю, что это такой правильно выбранный политический сигнал, потому что специалисты в этой сфере говорят, что дежурство подводных ядерных лодок происходит постоянно, они могут менять точку своего пребывания, но слишком далеко заходить не могут, потому что это сразу будет иметь ответ с другой стороны", – сказал Огрызко.

Итак, это "некий хороший сигнал" кремлевскому диктатору, что у него остается "совсем немного времени", подытожил экс-руководитель МИД.

Что предшествовало

29 июля Трамп заявил, что дает Путину десять дней на прекращение огня в Украине, после чего в случае отказа Москвы США введут вторичные санкции против РФ.

В ответ Медведев традиционно разразился угрозами в сторону США.

Трамп отреагировал, заявив, что "слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям" и сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих районах" на случай, "если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим".

2 августа Трамп заявил, что США "полностью готовы" к ядерной войне с РФ. По его словам, такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

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