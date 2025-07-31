"Заходит на очень опасную территорию": Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на угрозы заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Американский президент посоветовал украинофобу следить за словами.

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Также Трамп предупредил, что Медведев ступает на очень опасную территорию. Об этом президент Соединенных Штатов написал у себя в аккаунте в соцсети Truth Social.

Трамп поставил Медведева на место

Президент США заявил, что Медведев, видимо, по-прежнему считает себя президентом России, поэтому позволяет себе разбрасываться угрозами. Трамп отметил, что зампредседателя Совета безопасности РФ должен тщательнее подбирать слова и не заходить на опасную территорию.

"Давайте оставим всё как есть и скажем Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который считает себя всё ещё президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию", – ответил Трамп.

Медведев угрожает войной

Реакция Трампа последовала после очередного заявления Медведева, где он пригрозил Соединенным Штатам войной. Украинофоб выдал, что, устанавливая дедлайны на прекращения российско-украинской войны, Трамп "играет в ультиматум".

При этом марионетка Кремля заявил, что каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. При этом он уточнил, что речь идет не о войне против Украины, а против Соединенных Штатов.

К слову, после реакции Трампа у Медведева случился очередной приступ агрессии. Он заявил, что Россия "продолжит идти своей дорогой", фактически в очередной раз отвергнув любые призывы к прекращению огня.

Более того, Медведев намекнул на вероятность ядерного удара по территории Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Трамп заявил, что он "разочарован" в Путине, и пояснил, что его предыдущий срок России для содержательного участия в переговорах о прекращении войны теперь будет выпадать на 10 дней – с 29 июля до 8 августа. Он сказал, что не получил "никакого ответа" от Путина относительно ранее озвученных 50 дней и срока с 7 по 9 августа, поэтому оценил, что российский диктатор нацелен на захват "всей" Украины и, "вероятно, хочет продолжать войну".

Как сообщал OBOZ.UA, дочь специального представителя президента США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога, Меган Моббс, отреагировала на массированную российскую атаку по украинской столице в ночь на 31 июля. Она заявила, что таким образом диктатор Владимир Путин испытывает американскую решимость и силу.

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