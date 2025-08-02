США полностью готовы к ядерной войне с Россией, – Трамп
Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ЯО.
Последние события в отношениях Москвы и Вашингтона 1 августа прокомментировал для прессы президент Дональд Трамп. Не прямым текстом, но он заверил в готовности США к ядерному противостоянию с РФ.
"Медведев говорил о ядерном оружии. Когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы – мы полностью готовы", – сказал глава Белого дома.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее дерзко отвечал американской стороне, в том числе обращаясь к Трампу, и угрожал ядерным оружием.
В последнем посте он посоветовал американскому президенту помнить, какой опасной может быть "мертвая рука" – так называют комплекс автоматического управления массированным ядерным ударом, который будет нанесен в ответ агрессору.
Трамп отреагировал и заявил, что "слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям". Он сообщил, что в связи с "крайне провокационными заявлениями" Медведева приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих районах" на случай, "если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим".
Как писал OBOZ.UA:
– 29 июля Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на прекращение огня в Украине.
– Трамп признал, что "очень разочарован" в Путине, и объяснил, что его предыдущий срок теперь сократится всего до 10 дней – время есть с 29 июля по 8 августа.
– После этих заявлений Трампа Медведев ожидаемо начал угрожать Америке в свойственной ему манере, но в этот раз в США обратили внимание на гневные посты заместителя председателя Совбеза РФ.
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