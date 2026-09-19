Сколько украинцев выехали из страны и не вернулись: официальная статистика по годам

В Украине в прошлом году количество выездов из страны превысило количество въездов на 290,1 тыс. Эта цифра ориентировочно соответствует количеству тех украинцев, которые не вернулись в страну после того, как официально пересекли границу. При этом по состоянию на сентябрь 2026 года количество въездов в страну лишь на 83,4 тыс. меньше.

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Об этом говорится в данных Государственной пограничной службы, предоставленных в ответ на запрос OBOZ.UA. Так, в 2024 году из Украины выехали и не вернулись ориентировочно 442,9 тыс. человек. Это официальная разница между количеством выездов и въездов в Украину. Эта цифра не учитывает тех, кто пересек границу вне пункта пропуска. В 2025 году таких было уже 290,1 тыс., а за 8 месяцев 2026 года – всего 83,4 тыс. человек.

Эта статистика свидетельствует о снижении числа тех, кто официально покидает страну и не возвращается. Вместе с тем данных о количестве нелегальных пересечений границы нет.

Сколько украинцев в целом находится за границей?

Как свидетельствуют данные УВКБ ООН, включенные в ежемесячный мониторинг Министерства экономики и окружающей среды Украины, по состоянию на в мире (за исключением России) было зарегистрировано 5,762 млн беженцев из Украины. С начала 2026 года из страны выехало на 162 тысячи человек больше, чем вернулось. Где их больше всего:

5,213 млн — в странах Европы (больше всего в Германии, Польше и Чехии);

— в странах Европы (больше всего в Германии, Польше и Чехии); 0,549 млн – за пределами Европы.

По данным на середину июня 2023 года, в РФ находилось около 1,2 млн украинцев (в ситуации, аналогичной ситуации беженцев). Из-за отсутствия обновлений с лета 2023 года эти данные больше не включаются в официальную международную статистику.

Как уже сообщал OBOZ.UA, перед поездкой за границу украинцам следует проверить не только срок действия загранпаспорта, но и его техническое состояние, количество свободных страниц и актуальность персональных данных. Несоблюдение этих требований может привести к отказу во въезде в отдельные страны – причём даже при наличии всех необходимых документов.

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