«Хорошо, что процесс приостановлен»: Келлог сделал неожиданное заявление по поводу переговоров между Украиной, США и РФ

Бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что переговорный процесс между Украиной, США и Россией в настоящее время фактически приостановлен. Такую оценку он дал в комментарии 11 июня, отметив, что считает эту ситуацию положительной.

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Об этом Келлог рассказал в комментарии "Суспильному". По его словам, американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер сейчас сосредоточены на вопросах, связанных с Ираном, поэтому не могут одновременно участвовать в двух дипломатических процессах.

"Я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это неплохо. Это на самом деле хорошо", — – сказал он.

Пауза в переговорах

Келлог объяснил, что временное смещение внимания США на другие международные вопросы оставляет Украине больше пространства для самостоятельных действий. Он заявил, что Киев успешно противостоит российским войскам и демонстрирует эффективность на поле боя.

Отдельно бывший спецпосланник прокомментировал санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы. Отвечая на вопрос о возможном ослаблении ограничений, он отметил, что санкционный пакет против России еще не завершен.

Также Келлог высказался по поводу письма президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Путину. Он признал, что не видел самого документа, однако положительно оценил начало диалога между сторонами.

Оценки и прогнозы

Комментируя ситуацию с безопасностью в странах Балтии и Восточной Европы, Келлог заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России. По его словам, в настоящее время Кремль не имеет достаточных военных возможностей для расширения боевых действий за пределы нынешнего театра военных действий.

"Я не думаю, что у Путина есть сейчас возможности пойти в Прибалтику, пойти в Польшу, фактически расширить свои возможности за пределы того, где он действует сейчас. У него нет такой боевой мощи", — – сказал Келлог.

Он также заявил, что украинские силы нанесли российской армии значительные потери. Говоря о желаемом результате войны, Келлог отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к достижению мира. По его словам, "пяти лет войны достаточно", а главной целью остается мирное будущее.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о беседе со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам главы государства, встреча состоялась во время его остановки в аэропорту Кишинева.

Зеленский назвал беседу позитивной и поблагодарил собеседников за готовность активно работать над дипломатическими усилиями для завершения войны. Президент подчеркнул, что, несмотря на повышенное внимание мира к ситуации вокруг Ирана, вопрос мира в Европе остается на повестке дня.

"Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины. Понимаем, как много внимания мирового сообщества приковано к ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель — мир в Европе — – на повестке дня", — – отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что проинформировал американских собеседников об имеющихся у Украины данных относительно намерений Москвы. Кроме того, стороны обсудили перспективы в преддверии саммита G7 и других международных мероприятий, запланированных на июнь.

Келлог анонсировал, что планирует посетить Украину в конце лета 2026 года. Других подробностей о предстоящем визите он не привел.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий военный эксперт и бывший советник Министерства обороны ФРГ Нико Ланге заявил, что переговорный процесс вокруг Украины в нынешнем формате фактически завершился. По его мнению, единственным способом заставить российского диктатора Владимира Путина перейти к реальным переговорам остается усиление военной поддержки Киева.

Ланге также критически высказался о роли специального посланника США Стива Виткоффа. По словам аналитика, постоянные призывы к Украине о возможных уступках по Донбассу не имеют смысла и лишь отвлекают внимание от реальной ситуации на фронте.

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