Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 июня, провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они выразили готовность максимально активно работать в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины.

Видео дня

Об этом сообщил Зеленский в Telegram. Он охарактеризовал разговор с представителями Штатов как "очень позитивный".

"Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины. Понимаем, как много взглядов мира привлечены к ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель по миру в Европе на повестке дня", – написал гарант.

С Уиткоффом и Кушнером он обсудил перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Зеленский проинформировал посланников Трампа об имеющихся у Украины данных о том, на что настроены в Москве.

"Благодарен за слова уважения к украинцам и положительную оценку позиций Украины. Спасибо, Америка! Спасибо Молдове за гостеприимство", – резюмировал он.

Главные истории дня

Первым о разговоре сообщил корреспондент Axios Барак Равид. "Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает информированный источник", – написал он.

Факт разговора подтвердили в Офисе президента Украины. Он состоялся в аэропорту во время технической посадки президентского борта в Кишиневе.

Ранее, 31 мая, Владимир Зеленский пригласил представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину. Отмечалось, что их визит в Киев может состояться в течение двух недель, но все зависит от ситуации на Ближнем Востоке.

А до того, 20 мая, в РФ анонсировали предстоящий визит Стива Уиткоффа в Россию. Там утверждали, что он ожидается "в ближайшее время", однако деталей относительно даты или программы поездки не раскрывали.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий военный эксперт и бывший советник Министерства обороны ФРГ Нико Ланге заявил, что переговорный процесс вокруг Украины в нынешнем формате фактически завершился. По его мнению, единственным способом заставить российского диктатора Владимира Путина перейти к реальным переговорам остается усиление военной поддержки Киева.

Ланге также критически высказался о роли специального посланника США Стива Уиткоффа. По словам аналитика, постоянные призывы к Украине относительно возможных уступок по Донбассу не имеют смысла и только отвлекают внимание от реальной ситуации на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!