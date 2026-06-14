"Тенденцию не изменить": Зеленский предупредил, что Путину предстоят новые неприятные новости, если тот не согласится завершить войну. Видео

В воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продолжение неприятных новостей для кремлевского диктатора. Особенно в том случае, если он не согласится завершить войну.

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Об этом говорится в традиционном обращении президента Украины. Владимир Зеленский также отметил, что "эту тенденцию уже не изменить" и рейтинги Путина будут и дальше падать.

"Сегодня мы обнародовали свежие данные от разведок – об отчетах и документах, которые кладут на стол российскому руководству. Неприятные для него отчеты – и то еще не полностью правдивые. Рейтинги и Путина, и его правящей партии снижаются, и очень ощутимо. Тенденцию не изменить – он об этом должен знать, должен это чувствовать, особенно отвечая отрицательно на наши предложения о встрече, переговорах, реальном окончании войны", – рассказал президент.

Детали из обращения президента

– Говорил с президентом Соединенных Штатов Америки. Поздравил его с Днем рождения, с Днем американской армии: сегодня два праздника в Америке, и мы очень хорошо поговорили с ним. Были не только поздравления – но и много ключевых тем: и о войне, и о ее корнях, и о дипломатических возможностях, и о позициях наших партнеров. Говорили долго, очень подробно.

– У нас одно пожелание для президента Трампа – у всех украинцев – чтобы наконец удалось достичь мира, чтобы мы смогли достичь этого успеха вместе с Америкой, вместе со всеми нашими партнерами. Это самое главное, чего мы все хотим, и важно, что американское общество полностью поддерживает это наше украинское стремление, стремление к достойному миру – поддерживает нас в защите от российской войны.

– И абсолютно правильными были сегодня слова президента Трампа, в частности, о нашем Крыме: именно с захвата Крыма Россией все началось и что, если бы тогда было сильное лидерство, то всей войны просто не было бы. Не было бы.

– Я поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки за всю помощь, которую оказали Соединенные Штаты. Мы договорились о нашей с ним встрече: в ближайшие дни в Европе будут проходить встречи "Группы семи", и, конечно же, Украина и наша защита, наши возможности прийти к миру будут среди главных тем. Уже есть насыщенный график на всю следующую неделю. Также у нас пред – и с нашими европейскими партнерами и всеми участниками "Группы семи".

– Неделя будет важной, рассчитываем на результаты. Прежде всего, безусловно, ПВО для Украины, политические договоренности, которые укрепят нашу защиту здесь, в Украине, будет открытие кластера – кластера для Украины и Молдовы и шаги к долгосрочному миру: обсудим с нашими партнерами некоторые идеи, пока что непубличные.

– Сегодня есть также за что нам поблагодарить особенно Великобританию: британцы задержали российский нефтяной танкер у своих берегов, и это первый такой шаг именно со стороны британцев. За этот год в европейских морях задержания российского теневого флота стали доброй традицией. Нефть должна остановиться, чтобы российская война приближалась к остановке. Спасибо, Великобритания!

– Будем говорить с партнерами в Европе и о том, чтобы законодательные изменения наконец позволили на более длительный срок арестовывать танкеры, которые зарабатывают деньги на войну для Путина, исключительно для него, и конфисковывать эту нефть.

– Конечно, я благодарен каждому нашему воину, всем украинцам, которые защищают позиции нашего государства, которые работают на Украину, которые помогают нам отстаивать наши национальные украинские интересы. Этим летом нужно быть всем максимально эффективными, активными и –, ни одного дня не теряем и не упускаем ни одной возможности. Рассчитываем на результаты со следующей недели и работаем, работаем над этим.

Ранее стало известно о том, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он, в частности, поздравил его с Днем рождения.

Кроме того, в воскресенье, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин также поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Их беседа длилась около часа.

Напомним, что 14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Учитывая высокую государственную должность, он ведет насыщенную публичную жизнь и часто общается с представителями СМИ, из-за чего почти никогда не выпадает из внимания общественности. В последнее время "горячей" темой для обсуждений стало именно здоровье американского лидера, ведь немало экспертов выдвигали различные предположения относительно его болезней.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 июня бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал положительным моментом то, что переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой на данный момент приостановлен. Он пояснил, что это оставляет Украине больше пространства для самостоятельных действий.

– 8 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Они выразили готовность максимально активно работать в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины.

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