Мира не будет? Путин сообщил Трампу о неизменности своих требований в отношении Украины

В воскресенье, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Их беседа длилась около часа.

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В частности, разговор политиков касался международной ситуации, войны против Украины, а также дальнейших контактов между сторонами. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Он также утверждает, что Путин и Трамп договорились о новом визите в Россию спецпредставителя Стива Виткоффа и советника Джареда Кушнера "в ближайшее время". Также кремлевский диктатор якобы заявил президенту США, что если Владимир Зеленский стремится к встрече, то "может приехать в Москву".

Трамп, по словам Ушакова, якобы выразил готовность влиять на Киев и европейских партнеров США. Официального подтверждения этих деталей разговора со стороны Вашингтона не было.

Другие детали разговора Дональда Трампа и Владимира Путина

– Трамп в разговоре с Путиным вновь выступил за прекращение боевых действий в Украине.

– Зеленскому не стоит забывать трагедию Холокоста, отметил Путин в разговоре с Трампом.

– Трамп сообщил Путину, что соглашение между США и Ираном близко и может быть обнародовано сегодня, заявил Ушаков.

– Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт между США и Ираном, который мог "подожчь весь регион", удается завершить.

– Путин заявил Трампу, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя.

– Путин в разговоре с президентом США оценил роль Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями;

– Путин и Трамп обсудили , в том числе , готовящийся меморандум между США и Ираном.

– Путин не передавал подарки Трампу по случаю 80-летия президента США.

Ранее стало известно о том, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он, в частности, поздравил его с Днем рождения.

Напомним, что 14 июня президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Учитывая высокую государственную должность, он ведет насыщенную публичную жизнь и часто общается с представителями СМИ, из-за чего почти никогда не выпадает из внимания общественности. В последнее время "горячей" темой для обсуждений стало именно здоровье американского лидера, ведь немало экспертов выдвигали различные предположения относительно его болезней.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 июня бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал положительным моментом то, что переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой на данный момент приостановлен. Он пояснил, что это оставляет Украине больше пространства для самостоятельных действий.

– 8 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Они выразили готовность максимально активно работать в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины.

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