'Там, где позволяет ситуация с безопасностью': Зеленский поручил пересмотреть правила для комендантского часа. Видео

В Украине юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила для комендантского часа из-за холодов.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении. По его словам, на время чрезвычайной ситуации комендантский час для части городов и общин не будет действовать.

"Во время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно", – сказал глава государства

По его словам, соответствующие предложения должны представить в Кабинете министров Украины. Это решение необходимо, чтобы украинцы могли в любое время получить всю необходимую помощь, и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.

Что предшествовало

Напомним, Украина страдает от сильных морозов и российских ударов по энергетическим объектам, что привело к тяжелым последствиям. Учитывая это, как ранее заявлял Владимир Зеленский, в энергетике будет введен режим чрезвычайной ситуации. Отдельное внимание уделят Киеву.

Кроме этого, российский обстрел Украины в ночь на 10 октября стал одним из крупнейших сконцентрированных ударов против энергетической инфраструктуры со стороны России. В результате энергосистеме были нанесены существенные повреждения, но во всех регионах уже продолжаются восстановительные работы.

Также ранее OBOZ.UA рассказывал о правилах, которых следует придерживаться во время отключений электроэнергии, чтобы уберечь технику и электронику. В частности следует отключать такие приборы из розеток, а также установить реле напряжения или источник бесперебойного питания.

