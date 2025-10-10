"Один из крупнейших сконцентрированных ударов против энергетики": когда могут восстановить свет и водоснабжение в Украине

Обстрел Украины в ночь на 10 октября стал одним из крупнейших сконцентрированных ударов против энергетической инфраструктуры со стороны России. В результате энергосистеме были нанесены существенные повреждения, но во всех регионах уже продолжаются восстановительные тревоги.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после совещания с ключевыми министерствами, государственными энергокомпаниями и всеми, кто ответственен за ход восстановительных работ. Она подчеркнула – ремонты начались в каждом регионе.

Один из крупнейших ударов России

"Россия нанесла очередной подлый удар именно по гражданской инфраструктуре, по жизни людей и общин. Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе – баллистические. К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры", – отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что восстановление после ударов началось сразу после отбоев воздушной тревоги. Поэтому в 7.30 по всей стране уже работали ремонтники, энергетики и работники других задействованных служб. "Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего заживления", – добавила глава правительства.

Ситуация в Киеве и регионах

До конца дня в Киеве и Кировоградской области ожидается полное восстановление водоснабжения .

. Также в Киеве, где также частично исчезло энергоснабжение, уже запитали критическую инфраструктуру . Сейчас продолжаются работы, а через несколько часов ожидается обновление по ситуации от Министерства энергетики.

. Сейчас продолжаются работы, а через несколько часов ожидается обновление по ситуации от Министерства энергетики. В Киевской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях сейчас действуют графики аварийных отключений и специальные графики – Минэнерго и "Укрэнерго" будут сообщать о них отдельно.

– Минэнерго и "Укрэнерго" будут сообщать о них отдельно. На время работ пострадавшие регионы обеспечили альтернативными источниками энергии (генераторами, развернули пункты несокрушимости и подключили дополнительную связь).

На улицах и в транспорте в Киеве и других областях увеличено количество патрулей полиции.

"Важно, чтобы все представители местной власти, все руководители в общинах максимально помогали восстановительным работам и работали в полном взаимодействии с областной и центральной властью, с энергокомпаниями", – предупредила Свириденко.

Также ранее OBOZ.UA рассказывал о правилах, которых следует придерживаться во время отключений электроэнергии, чтобы уберечь технику и электронику. В частности следует отключать такие приборы из розеток, а также установить реле напряжения или источник бесперебойного питания.

