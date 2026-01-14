Отдельное внимание – Киеву: Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике

Украина страдает от сильных морозов и российских ударов по энергетическим объектам, что привело к тяжелым последствиям. Учитывая это в энергетике будет введен режим чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделят столице Украины Киеву.

Об этом 14 января заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он провел совещание по ситуации в энергетике Украины.

Зеленский отметил, что ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжат работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления.

Однако, многие вопросы требуют срочного решения.

Для этого вводится ряд мероприятий:

- Будет образован штаб для координации ситуации в Киеве.

- Усиление работы с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Запланировано увеличить объем импорта электричества в Украину.

- На фоне морозов в Украине изменят правила комендантского часа.

Штаб координации ситуации в Киеве

В ближайшее время в Киеве будет создан штаб координации ситуации в городе, который будет действовать постоянно.

"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации", – подчеркнул глава государства.

По его словам, руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решение практических вопросов назначен первый вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, который занял эту должность.

Дополнительная поддержка от партнеров

Зеленский также сообщил, что чиновники максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.

"Кабинет министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Работаем также, чтобы ощутимо увеличить объем импорта электричества в Украину", – сообщил президент.

Изменение правил комендантского часа

Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа из-за чрезвычайно холодной погоды.

Президент пояснил, что у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу, учитывая ситуацию в энергосистеме.

"В Киеве должно быть увеличено количество пунктов несокрушимости и проведена проверка имеющихся", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, дистанционного обучения будет больше. Зеленский поручил МОН и местным органам власти представить формат учебного процесса на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно, скоординировано. От результатов каждого зависит общий результат всей страны", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях постоянных обстрелов в Украине ввели циклическую модель работы энергосистемы. После каждой массированной атаки РФ по объектам критической инфраструктуры энергетики будут вводить экстренные отключения света на срок до недели, после чего система будет возвращаться к стабилизационным графикам. Такая "синусоида" будет повторяться снова и снова, пока продолжаются удары по энергетике.

