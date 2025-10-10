В части Украины объявили графики отключений электроэнергии: что надо сделать в каждой квартире

Обстрелы украинской энергетики вызывают отключения электроэнергии и перепады напряжения. Чтобы это не испортило технику и электронику, следует отключать энергетические приборы из розеток, а также установить реле напряжения или источник бесперебойного питания.

Такие советы украинцам ранее давали в "Черкассыоблэнерго", но они актуальны и сейчас. В компании объяснили, что в период аварий и во время других чрезвычайных ситуаций дефицит мощностей вследствие внешних событий, в электросети может быть отклонение напряжения.

Как спасти технику во время отключений

Графики отключений создают для украинских семей ряд неудобств. К ним может быть сложно привыкнуть, но возможно подготовиться. Уберечь свою технику и продлить срок ее эксплуатации можно, соблюдая определенные правила.

Выключать приборы из розеток

После выключения света ключевую технику (холодильники, бойлеры, стиральные машины) следует вручную отключать от сети, а после восстановления электропитания – включать их в сеть. Делать это рекомендуется не сразу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.

Установить реле напряжения

Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартного напряжения и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении, и подключение техники к электросети восстанавливается.

Реле напряжения делятся на два основных типа – те, что устанавливаются в электрическом щитке (общем для домовладения) и для отдельных розеток. Первый тип значительно мощнее и надежнее, однако для установки такого реле потребуются услуги электрика.

Установить стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП)

Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Другие советы

Вовремя подпитывать гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд на момент отключения света.

Держать дома запас еды, которая не портится без холодильника и не требует приготовления (консервы, снеки, сухофрукты), а также запасы питьевой и технической воды.

Купить несколько фонариков, но избегать использования свечей – из соображений безопасности.

По возможности не открывать холодильник во время отключений электроэнергии, чтобы он не терял накопленный холод.

Избегать пользования лифтами перед запланированным отключением.

Приобрести несколько сим-карт разных операторов. Это понадобится в случае, если связь одного из операторов будет недоступна.

Установить светодиодные гирлянды или подсветку в комнатах, а также приобрести лампочки с датчиком движения.

Держать определенную сумму денег наличными на случай, если не будут работать банкоматы и терминалы.

Заранее узнайте, где находятся ближайшие к вам заведения с генераторами, где можно будет подзарядить телефон и другие гаджеты.

Как же сообщал OBOZ.UA, в Украине 10 октября из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты графики отключения электроэнергии ввели в ряде областей. Обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. В этих регионах действуют аварийные отключения.

