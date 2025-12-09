'Судьбу Крыма имеют право определять только два субъекта': Чубаров ответил Трампу по поводу 'окруженного океаном' полуострова

Даже если украинский полуостров Крым и в самом деле является островом, потому что по убеждению американского президента Дональда Трампа "окружен океаном" со всех сторон, все равно судьбу этой земли имеют право определять только два субъекта. А именно – Украинское государство и коренное население, то есть крымскотатарский народ.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Именно так он прокомментировал слова Трампа, что Крым "окружен океаном с четырех сторон".

Что сказал Чубаров

Председатель Меджлиса подчеркнул, что политикам мирового уровня можно и "не знать географию или историю Крыма и его коренного крымскотатарского народа".

"Однако я имею полное право ожидать от них элементарного понимания основ международного права и неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов Устава ООН, на которых основываются международные отношения", – отметил он.

Речь идет о суверенном равенстве государств, недопустимости угрозы или применения силы, невмешательстве во внутренние дела, обязанности государств сотрудничать между собой, праве народов на самоопределение, а также добросовестном выполнении международных обязательств. Все эти принципы направлены на сохранение мира и безопасности, развитие взаимного уважения и соблюдения прав человека, отметил Рефат Чубаров.

"При таком подходе становится совершенно очевидно: судьбу Крыма имеют право определять только два субъекта – Украинское государство и коренной крымскотатарский народ. Попытки других диктовать Украине и крымскотатарскому народу, каким должно быть будущее Крыма, просто неуместны", – пояснил он.

Что сказал Трамп

Напомним – Дональд Трамп почему-то считает, что полуостров Крым является островом, потому что он "окружен океаном со всех четырех сторон" и соединен с Украиной "только пирсом". Он специально интересовался этим вопросом, потому что увлекается сферой недвижимости и поэтому всегда воспринимал Крым как особую территорию.

По его словам, полуостров показался ему "красивым".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп публично раскритиковал репортера ABC News, а журналистку издания Bloomberg вообще назвал "свинкой". Это уже далеко не первый раз, когда он набрасывается на журналистов, отрицает собственные слова и приписывет их именно работникам масс-медиа. Поэтому неудивительно, что исправлять Трампа, когда он называет Крым островом, а Армению Албанией, которая является Абербайджаном, журналисты не рискуют.

