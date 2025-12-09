"Такой красивый, вау": Трамп заявил, что Крым окружен океаном с четырех сторон. Видео

Президент США Дональд Трамп считает, что полуостров Крым якобы окружен океаном со всех четырех сторон, и отметил его привлекательность. Он также подчеркнул, что рассматривает Крым сквозь призму своего увлечения сферой недвижимости.

Видео дня

Такое заявление американского лидера прозвучало во время разговора с журналисткой издания Politico. В ходе интервью Трамп пояснил, что всегда воспринимал Крым как особую территорию.

По его словам, полуостров казался ему "красивым". Американский лидер убежден, что Крым полностью окружен океаном и имеет лишь "небольшую полосу суши" и пирс, которые соединяют его с территорией Украины.

"Каждый раз, когда смотрю на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый, вау! Он окружен океаном с четырех сторон", – заявил президент США.

Трамп также охарактеризовал Крым как территорию "самой теплой части" региона, где, по его мнению, лучшие климатические условия.

"Это четыре стороны океана в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее. И я знаю, что ты украинец и хорошо знаешь Украину. И Обама заставил их сдаться", – подытожил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, также Трамп заявил, что страна-агрессор Россия сейчас находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. Вместе с тем Европа тоже имеет значительные проблемы, которые ей сложно урегулировать.

