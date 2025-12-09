"Вы ужасный репортер": Трамп назвал журналистку "невыносимой" после вопроса об ударах по лодкам с наркотиками

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал репортёршу ABC News. Вопрос журналистки Рейчел Скотт о видео военного удара по катерам, которые, вероятно, перевозили наркотики, вызвал резкую реакцию американского лидера.

Видео дня

Об инциденте, произошедшем в понедельник, 8 декабря, сообщает издание The Hill. Издание отмечает, что президент уже не впервые резко отвечает этой журналистке.

Репортёрша поинтересовалась у президента, поручит ли он министру обороны Питу Хегсету опубликовать видео второго удара по остаткам лодки, учитывая, что ранее Трамп заявлял, что "не будет иметь проблем" с размещением видеозаписи.

"Я этого не говорил. Это вы сказали, я этого не говорил", – ответил президент.

Когда журналистка продолжила добиваться однозначного ответа, Дональд Трамп перешёл к оскорблениям.

"Позвольте мне просто сказать вам: вы неприятный, ужасный, на самом деле ужасный репортёр. И с вами всегда одно и то же. Я же говорил вам, что меня устраивает всё, что хочет сделать Пит Хегсет", – сказал политик.

Ещё один конфликт между американским лидером и Рейчел Скотт произошёл ранее. Они уже имели напряжённый разговор во время мероприятия Национальной ассоциации темнокожих журналистов в рамках предвыборной кампании 2024 года. Тогда, после вопроса журналистки о доверии темнокожих людей к президенту, он заявил, что Скотт задала ему вопрос "в позорной манере", а ABC News он считает "фейковой новостной сетью".

Стоит отметить, что президент США не впервые отвечает журналистам в подобном тоне. Как ранее сообщал OBOZ.UA, Трамп резко ответил журналистке, которая задала вопрос об администрации Джо Байдена и происхождении подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне.

Также напомним, что президент США назвал журналистку издания Bloomberg "свинкой" за вопрос о том, почему он не хочет обнародовать остальные файлы сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Момент эмоционального срыва американского лидера на представительницу СМИ попал на видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!