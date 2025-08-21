'Я урегулировал ее конфликт с Азербайджаном': Трамп перепутал Армению с Албанией

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистом заявил, что ему удалось урегулировать конфликт между "Абербайджаном" и Албанией. Таким образом он неправильно назвал Азербайджан, а Армению перепутал с Албанией.

Эту ошибку глава Белого дома допустил в эфире радиошоу The Mark Levin Show. Его слова цитирует Armenia News.

Дональд Трамп в очередной раз рассказал о своих достижениях в урегулировании международных конфликтов, "стыдливо" приписав себе еще одну – седьмую – "законченную" им войну.

Он сказал ведущему подкаста, что урегулировал шесть войн, "но многие люди говорят, что семь, потому что есть одна, о которой никто не знает".

Это, по словам Трампа, конфликт Пакистана и Индии. Он назвал его самым легким в контексте урегулирования.

После этого Трамп взялся комментировать войну Азербайджана с Арменией, но "запутался" в странах. Трамп неправильно произнес название первой страны, а вторую вообще перепутал с государством на Балканском полуострове.

"Много удивительных, удивительных вещей. Ты видел Абербайджан. Это было большое событие, которое длилось 34-35 лет с Албанией. Подумайте только. Я имею в виду, что это длилось годами, и я познакомился с лидерами, я познакомился с ними через торговлю. Я немного имел с ними дело, потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать". Это безумие", – сказал глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп, который так отчаянно пытается получить Нобелевскую премию мира, чуть ли не ежедневно рассказывает, что он "за 6 месяцев закончил 6 войн". Это звучит довольно смешно, поскольку не все конфликты, которые он занес в свое "портфолио" на самом деле закончены, а некоторые вообще и не начинались, как вот война между Египтом и Эфиопией. Но еще более комично выглядит то, что Трамп даже не знает ни названий стран, войну между которыми он "закончил", ни где они вообще находятся.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа в Белом доме состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При посредничестве президента США Дональда Трампа они подписали историческое трехстороннее мирное соглашение.

