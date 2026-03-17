'Стратегия четкая': Кошта призвал страны ЕС быть готовыми заменить США в переговорах с РФ по миру в Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что страны ЕС должны быть готовы взять на себя переговоры с Россией по миру в Украине. Это может произойти, если нынешние усилия США не принесут результата. Он озвучил эту позицию во время интервью, обнародованного 17 марта.

Об этом Кошта рассказал в интервью агентству EFE, которое цитирует Укринформ. В разговоре он подчеркнул, что сейчас важно не сорвать процесс, который возглавляет президент США Дональд Трамп.

"Сейчас мы должны избежать срыва усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине", – сказал он.

Возможная роль ЕС

Кошта подчеркнул, что Евросоюз сейчас сосредоточен на поддержке Украины и усилении давления на Россию. Но ситуация может измениться. По его словам, 27 государств-членов ЕС должны быть готовы действовать, если переговорный процесс с участием США зайдет в тупик.

Он отметил, что главным вкладом ЕС сейчас является экономическое давление и всесторонняя помощь Украине. В то же время он допустил, что в будущем Евросоюз может взять на себя большую роль. "Может наступить время, когда нам придется заменить эти усилия и приложить собственные для достижения мира", – объяснил Кошта.

Позиция по энергии

Президент Евросовета также прокомментировал предложения отдельных европейских политиков по восстановлению контактов с Москвой. В частности, речь шла об идее нормализации отношений для доступа к более дешевым энергоносителям.

Кошта четко ответил, что такая инициатива не является частью нынешней стратегии. По его словам, ЕС продолжает курс на отказ от российской энергетики. И вопрос переговоров о ценах на энергоносители с РФ сейчас не стоит.

Он также добавил, что не ожидает обсуждения этой темы на ближайшем саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Что предшествовало

Медиа сообщили, что администрация Трампа изучает возможность ослабления нефтяных санкций против России из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Причиной для этого стала эскалация войны США и Израиля против Ирана, которая повлияла на глобальные поставки нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США временно отменяют часть санкций, связанных с нефтяной торговлей. Он не уточнил, какие именно страны могут попасть под это ослабление ограничений.

Трамп лишь отметил, что эти ограничения связаны с нефтяной торговлей и будут действовать до стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Политик также предположил, что часть санкций могут и не восстанавливать.

Администрация президента США разрешила Индии временно получить российскую нефть во время энергетического кризиса. Решение было принято как краткосрочный шаг для стабилизации поставок.

В Белом доме подчеркнули, что речь идет о нефти, которая уже находилась в море на момент принятия решения. Там не считают, что эта краткосрочная мера предоставит российскому правительству значительную финансовую выгоду.

Как сообщал OBOZ.UA, частичная отмена нефтяных санкций против России со стороны США станет серьезным ударом как для Украины, так и для всего мира. Ведь таким образом все потенциальные агрессоры получат сигнал, что их действия могут остаться безнаказанными. При этом сама РФ находится в диалоге с Вашингтоном об отмене ограничений, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

