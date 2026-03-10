'Это краткосрочная мера': у Трампа объяснили разрешение Индии на покупку российской нефти. Видео

Президентская администрация США разрешила Индии временно получить российскую нефть во время энергетического кризиса. Решение было принято как краткосрочный шаг для стабилизации поставок.

Видео дня

Об этом 10 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время общения с журналистами в Вашингтоне. Репортер напомнил, что на прошлой неделе министр энергетики США выдал разрешение Индии на получение российской нефти, и попросил объяснить логику этого решения.

Пресс-секретарь ответила, что этот шаг носит временный характер и, по оценке администрации, не принесет значительной финансовой выгоды правительству России.

Временное разрешение

Ливитт пояснила, что Индия ранее уже сокращала закупки российской нефти, которая подпадает под санкции. По ее словам, союзники США в Индии "хорошо справились с этим" в предыдущие периоды ограничений.

Она добавила, что решение было принято на фоне перебоев в поставках энергоресурсов на мировом рынке. Частично эти трудности, по словам представительницы Белого дома, связаны с ситуацией вокруг Ирана.

"Мы работаем над тем, чтобы заполнить временный пробел в поставках нефти в мире. И поэтому временно позволили Индии принять эти поставки", – сказала Ливитт.

Объяснение Белого дома

В Белом доме также отметили, что речь идет о нефти, которая уже находилась в море на момент принятия решения. То есть, по словам пресс-секретаря, эти поставки фактически уже были в пути.

"Эта российская нефть уже была в море. Она уже была в воде. Поэтому мы не считаем, что эта краткосрочная мера предоставит российскому правительству значительную финансовую выгоду на данный момент", – объяснила Ливитт.

Она добавила, что администрация США продолжает работать с союзниками для стабилизации энергетического рынка. И в то же время, по ее словам, Вашингтон сохраняет курс на ограничение финансовых возможностей России.

Напомним: ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

Позже президент страны Дональд Трамп заявил, что США временно отменяют часть санкций, связанных с нефтяной торговлей. При этом он не уточнил, какие именно страны могут попасть под временное ослабление санкций – лишь отметил, что эти ограничения связаны с нефтяной торговлей и будут действовать до стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в правительстве Ирландии заявили, что Европа не должна покупать российские нефть и газ. При чем, даже несмотря на перебои с поставками энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!