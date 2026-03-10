'Мы в очень хорошей позиции': Трамп об отмене некоторых нефтяных санкций и разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что США временно отменяют часть санкций, связанных с нефтяной торговлей. Он также прокомментировал свой телефонный разговор с российским диктатором Путиным и ситуацию вокруг войны России против Украины.

Об этом заявил сам Трамп во время выступления перед журналистами во Флориде. По его словам, решение приняли для сдерживания резкого роста цен на энергоносители на фоне напряжения вокруг Ирана.

"Мы также временно отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, но мы снимаем эти санкции, пока ситуация не стабилизируется", – сказал президент США.

Разговор с Путиным

Во время пресс-конференции Трампа спросили о его телефонном разговоре с Путиным, который состоялся ранее в тот же день. По словам президента США, российский лидер якобы предлагал помощь в урегулировании конфликта вокруг Ирана.

В то же время Трамп отметил, что значительная часть разговора касалась именно войны в Украине. Он охарактеризовал ее как затяжной конфликт и вновь повторил, что между российским лидером и президентом Украины существует сильное напряжение.

"Мы говорили об Украине, а это просто никогда не заканчивающаяся борьба. Есть огромная ненависть между Путиным и президентом Зеленским, они как бы не могут ужиться. Но, думаю, разговор по этому вопросу был положительным", – сказал Трамп.

Детали заявления

Американский президент не уточнил, какие именно страны могут попасть под временное ослабление санкций. Он лишь отметил, что эти ограничения связаны с нефтяной торговлей и будут действовать до стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

Трамп также предположил, что часть санкций могут и не восстанавливать.

"Потом, кто знает, возможно, нам и не придется их снова вводить", – заявил он.

Комментируя предложение Путина о помощи с иранским вопросом, Трамп ответил, что российский президент мог бы быть более полезным в прекращении войны против Украины.

"Я сказал: от тебя будет больше пользы, если ты поможешь покончить с войной в Украине. Вот это было бы полезно. Но разговор был хорошим", – отметил президент США.

Речь Трампа

Во время выступления президент США объяснил, что решение об ослаблении санкций связано прежде всего с глобальной ситуацией на энергетических рынках. По его словам, для самих Соединенных Штатов такие ограничения имеют меньшее влияние, чем для других стран.

"Это влияет на другие страны гораздо больше, чем на США. На нас это почти не влияет. У нас так много нефти. У нас огромные запасы нефти и газа, гораздо больше, чем надо", – сказал Трамп.

Он также заявил, что США расширяют сотрудничество с Венесуэлой в сфере энергетики.

"Теперь у нас есть Венесуэла как новый партнер, замечательный партнер. Они так прекрасно поработали. Мы работаем с администрацией, президентом, и это огромный источник нефти, газа, всего", – отметил он.

По словам американского президента, решение о смягчении санкций связано и с интересами других государств, в частности Китая.

"Мы в очень хорошей позиции, но это несправедливо к другим частям мира, например Китай. То есть, мы делаем это для других частей мира, включая такие страны, как Китай. Они получают много нефти через проливы", – сказал Трамп.

Он также упомянул об отношениях с китайским лидером Си Цзиньпином и предстоящей поездке в Китай.

"У нас очень хорошие отношения с президентом Си в Китае. Я еду туда в ближайшее время. И мы защищаем мир от того, что эти сумасшедшие пытаются сделать. И очень успешно, должен добавить", – заявил он.

Трамп подытожил, что США временно отменяют часть санкций в нефтяной сфере, чтобы снизить цены на энергоносители.

"Мы также отменяем некоторые нефтяные санкции, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран. Мы будем снимать эти санкции, пока это не урегулируется. Тогда, кто знает, может, не придется их возвращать", – сказал президент США.

