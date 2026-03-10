Россия разговаривает с США об отмене санкций, это будет серьезным ударом, – Зеленский о возможном ослаблении ограничений против Кремля

Частичная отмена нефтяных санкций против России со стороны США станет серьезным ударом как для Украины, так и для всего мира. Ведь таким образом все потенциальные агрессоры получат сигнал, что их действия могут остаться безнаказанными. При этом сама РФ находится в диалоге с Вашингтоном по поводу отмены ограничений.

Об этом во время разговора с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил, что отмена санкций станет ударом:

по Украине – "с точки зрения оружия";

по миру – "очень сложным, очень серьезным" с точки зрения репутации.

"Как можно снимать санкции с России, если она агрессор? Значит, так можно делать не только ей... Это такой не очень положительный пример для других", – констатировал президент.

При этом он констатировал: Россия находится в диалоге с представителями США относительно возможного снятия санкций. Впрочем, глава государства выразил надежду, что Штаты "не пойдут на такие уступки".

"Это не только украинская стратегия. Это стратегия всего цивилизованного мира – чтобы Россия финансово страдала. Потому что она использует эти деньги против нас – использует именно на оружие", – резюмировал президент.

Напомним: ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

Позже президент страны Дональд Трамп заявил, что США временно отменяют часть санкций, связанных с нефтяной торговлей. При этом он не уточнил, какие именно страны могут попасть под временное ослабление санкций – лишь отметил, что эти ограничения связаны с нефтяной торговлей и будут действовать до стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в правительстве Ирландии заявили, что Европа не должна покупать российские нефть и газ. При чем, даже несмотря на перебои с поставками энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

