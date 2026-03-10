Приоритеты изменились: Трамп хочет смягчить нефтяные санкции против России – Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа изучает возможность ослабления нефтяных санкций против России из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Причиной для этого стала эскалация войны США и Израиля против Ирана, повлиявшая на глобальные поставки нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой решений. По информации собеседников агентства, в Вашингтоне обсуждают варианты смягчения нефтяных ограничений в отношении России, чтобы увеличить мировые объемы поставок нефти.

В то же время собеседники отмечают, что возможные решения могут осложнить политику США, направленную на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей, которые используются для ведения войны против Украины.

По данным Reuters, обсуждения включают как более масштабное ослабление санкций, так и точечные механизмы. В частности, рассматривается возможность разрешить отдельным государствам, например Индии, закупать российскую нефть без риска. Источники отметили, что о новых решениях могут объявить уже в ближайшее время, вероятно в понедельник.

Напомним, Индия сможет выкупить и принять российскую нефть, загруженную на танкеры, которые сейчас находятся в море. Исключение из санкционного режима будет действовать в течение 30 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на связь между войной в Иране и возможным снятием санкций с российской нефти указал польский премьер Дональд Туск. Он отметил, что на фоне войны на Ближнем Востоке в регионе распространяется хаос. Из-за этого, отметил политик, наблюдается рост мировых цен на нефть. По его словам, в результате роста цен Вашингтон может прибегнуть к отмене санкций по российской нефти.

