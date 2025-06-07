В НАТО решают, как пригласить Зеленского на саммит, не провоцируя Трампа – Reuters

НАТО обсуждает, как пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Гааге, избегая при этом провокаций со стороны главы США Дональда Трампа. Вопрос его формата участия остается открытым, чтобы не обострять напряженность в отношениях с президентом США.

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Об этом пишет Reuters. Ожидается, что саммит НАТО в Гааге будет коротким и сдержанным, с ограниченным обсуждением Украины, чтобы избежать конфликтов и ненужных напряжений.

Хотя Зеленский, вероятно, будет присутствовать в какой-то форме, официальное приглашение до сих пор не подтверждено, и его могут пригласить только на ужин перед саммитом, а не на основную встречу на высшем уровне. Такой подход призван не провоцировать Дональда Трампа, с которым у Зеленского были сложные отношения, которые могли повлиять на поддержку Украины в НАТО.

Европейские члены альянса хотят показать свою поддержку Украине и признать Россию угрозой, но в то же время стараются не раздражать Трампа, который ранее угрожал выйти из НАТО из-за недостаточных оборонных расходов. Отсутствие Зеленского на основных мероприятиях саммита стало бы большим имиджевым провалом для альянса.

Прошлые годы Зеленский регулярно посещал саммиты НАТО как почетный гость, где лидеры обещали военную поддержку и будущее членство Украины в альянсе. Однако политическая ситуация в Вашингтоне и позиция Трампа внесли разногласия в единую позицию альянса по войне в Украине.

На саммите НАТО будет объявлено о повышении целей по оборонным расходам до 3,5% ВВП, что станет дипломатической победой Трампа, но в то же время сам саммит будет иметь минималистичный формат, чтобы избежать споров и публичных конфликтов.

Зеленскому, скорее всего, предложат участие в ужине, который организует король Нидерландов Виллем-Александр, а официальное заседание Совета НАТО-Украина, которое традиционно проходит на таких мероприятиях, в этот раз может не состояться. Лидеры пытаются найти компромисс, чтобы "правильно представить" Украину, не вызывая негативной реакции со стороны Трампа и сохранив поддержку альянса для Киева.

Как ранее писал OBOZ.UA, 24-26 июня 2025 года на саммите НАТО в Гааге будет обсуждаться вопрос помощи Украине, и он будет "ключевым приоритетом". Ведь страны Запада "не в войне, но и не в мире также".

До этого, генеральный секретарь НАТОМарк Рютте подтвердил приглашение Украины на саммит Альянса. Он отметил, что во время заседания будет обсуждаться "огромное увеличение" оборонных расходов и война, которую развязала Россия.

По его словам, НАТО полностью поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на "остановку кровопролития путем установления справедливого и прочного мира" в Украине.

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