'Разные параметры': глава МИД Турции рассказал о настроениях в НАТО относительно членства Украины

На сегодня единогласного принятия решения в вопросе членства Украины в НАТО внутри Альянса нет. Ведь у всех участников различаются видение и подходы в соответствующем вопросе.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой в Киеве. Он также добавил, что во время его визита в Москву перед поездкой в Украину, этот вопрос не обсуждался с россиянами.

"Вопрос НАТО и Украины – это дискуссия внутри НАТО уже долгое время. Различные видения, параметры. Особенно учитывая реалии продолжения войны этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса. И страны-члены имеют разные подходы", – отметил Фидан.

По словам турецкого политика, переговоры по этому вопросу будут продолжаться и НАТО действует по принципу превентивной безопасности. В этом контексте важно определить, какая именно форма сотрудничества будет наиболее эффективной и выгодной для Украины и учитывать различные подходы – есть позиция Европы, позиция США, а также позиция Турции.

"Во время переговоров в России этого вопроса не было на повестке дня. Это процесс, который постоянно продолжается", – подчеркнул глава МИД Турции.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявлял, что Украина уверенно движется к вступлению в НАТО и этот процесс является "необратимым". Также он добавил, что Германия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском Союзе, а также ее евроатлантический курс.

Как сообщал OBOZ.UA, временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич отмечал, что в Польше поддерживают вступление Украины в НАТО и Европейский Союз, ведь считают, что это в интересах Варшавы.

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