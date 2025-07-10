США возобновили поставки некоторого оружия Украине: в Reuters раскрыли подробности

Пентагон якобы возобновил предоставление Украине некоторой военной помощи. По неофициальной информации, речь идет о боеприпасах, а именно 155-миллиметровых снарядах для артиллерии и ракетах GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на чиновников, говоривших на условиях анонимности. Источники не раскрыли количество БК, которое получат Силы обороны.

Собеседники высказали предположение, что приостановка поставок на прошлой неделе якобы была связана с опасениями, что запасы на армейских складах США могут оказаться слишком низкими.

Источники не уточнили, когда и на каких условиях украинцы снова начали получать снаряды от Америки. Неизвестно, включают ли поставки другое оружие, в частности средства для противовоздушной обороны.

Напомним, Соединенные Штаты прекратили снабжение украинских военных в ночь с 30 июня на 1 июля. Помощь была прекращена и другим странам – якобы на время пересчета запасов на складах.

Это застало врасплох не только Украину и Европу, но и конгрессменов и даже чиновников Госдепа, Совет по нацбезопасности и некоторые другие ведомства. По данным СМИ, пакет помощи Украине был заблокирован несмотря на то, что военные аналитики не видели в нем угрозу для обороноспособности США. Решение принял министр обороны Пит Хегсет, а поддержал его заместитель по вопросам политики Элбридж Колби.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна готова передать Украине оборонительное оружие. Также он говорил, что рассматривает введение санкций против РФ, и заинтриговал "сюрпризом", который готовит для российского диктатора Владимира Путина.

– СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность передачи дополнительных систем ПВО Patriot. В случае позитивного решения это будет первым эпизодом, когда он одобрит поставки Киеву военной техники сверх количества, утвержденного при его предшественнике Джо Байдене.

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