'Он осыпает нас ерундой': Трамп заявил, что не доволен Путиным и 'очень серьезно' рассматривает введение санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп открыто раскритиковал российского диктатора Владимира Путина и выразил недовольство в отношении него. Американский лидер заявил, что рассматривает введение санкций против РФ и заинтриговал "сюрпризом", который готовит для Путина.

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Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами во вторник, 8 июля.

Трамп подчеркнул, что Путин "убивает много людей – своих и украинских солдат". По его словам, потери в живой силе составляют "семь тысяч в неделю".

"Я не доволен Путиным. Он убивает много солдат. Он убивает своих солдат и украинских солдат. Теперь это до 7 тысяч в неделю. И я не доволен Путиным", – сказал Трамп.

Американский президент в очередной раз заявил, что война в Украине вроде бы должна была длиться 3–4 дня, но украинцы "имели очень хорошее вооружение", предоставленное Соединенными Штатами. По словам Трампа, США предоставили украинцам "лучшее оружие, которое когда-либо создавали".

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