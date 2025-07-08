'Путин убивает много людей': Трамп анонсировал передачу Украине оборонительного оружия. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы передать Украине оборонительное оружие. По его словам, это решение стало необходимым из-за агрессивных действий российского диктатора Владимира Путина, который, по словам Трампа, "убивает слишком много людей".

Видео дня

Об этом он заявил во время общения с журналистами во вторник, 8 июля. Он подчеркнул, что лично одобрил поставки оборонительного оружия Украине.

"Мы хотим разместить оборонительное оружие, потому что Путин неправильно относится к людям. Он убивает слишком много людей", – подчеркнул Трамп.

На вопрос, кто же приказал приостановить поставки, Трамп ответил: "Не знаю, почему бы вам не сказать мне?"

Напомним, в ночь на 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. В основном речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого заявления Трампа в Пентагоне сообщили об отправке Украине дополнительной партии вооружения. Речь идет об оборонительном оружии, чтобы дать Киеву возможность защититься на фоне усилившихся российских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!