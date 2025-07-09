Трамп рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного комплекса Patriot – WSJ

Президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность передачи Украине дополнительных систем ПВО Patriot. В случае позитивного решения это будет первым эпизодом, когда Трамп одобрит поставки Киеву военной техники сверх количества, утвержденного при его предшественнике Джо Байдене.

Видео дня

Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника. Риторика главы Белого дома поменялась после его телефонных переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным 3 июля. Американский президент заявил, что "не добился никакого прогресса" во время этого звонка. 4 июля он поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В общении с прессой Трамп несколько раз повторял о своем разочаровании Путиным. Во вторник, 8 июля, он довольно резко раскритиковал диктатора, заявив, что тот "забрасывает нас кучей ерунды" (bullshit в оригинале) и "убивает много людей". Одновременно с этим риторика президента США в отношении Украины стала более мягкой, и он намекал на то, что может предоставить украинцам оружие для защиты. Администрация не раскрыла, что именно она планирует передать.

Один из собеседников WSJ сообщил, что Белый дом запросил у Пентагона варианты поставки Украине дополнительного вооружения, включая систему Patriot. По словам официального чиновника, Вашингтон также изучает возможность поставок дополнительных Patriot от других стран-партнеров Украины.

По словам бывшего чиновника Пентагона, США предоставили Киеву три системы Patriot, Германия отправила еще три, а консорциум европейских стран – одну, однако не все они одновременно готовы к работе из-за проблем с обслуживанием.

Что касается потенциального давления на РФ, то Трамп заявлял, что изучает законопроект, который введет санкции или тарифы в отношении стран, которые способствуют полномасштабному российскому вторжению. Речь идет о документе, который разработал сенатор Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина), близкий союзник Трампа. Законопроект готовы поддержать более 80 сенаторов.

Однако источник, знакомый с мыслями Трампа, рассказал, что в настоящее время эти меры "не предоставляют Трампу достаточной гибкости". Белый дом работает с законодателями, чтобы гарантировать, что проект закона будет способствовать усилиям президента по прекращению войны, добавил собеседник.

Как писал OBOZ.UA, в 2024 году на закрытом собрании доноров Дональд Трамп заявлял, что якобы угрожал Владимиру Путину "бомбить Москву", пытаясь сдержать главу Кремля от начала полномасштабной войны против Украины. Похожее предупреждение президент США якобы передал и лидеру Китая Си Цзиньпину относительно нападения на Тайвань.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!