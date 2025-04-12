США планируют использовать 'рычаги влияния' в переговорах по завершению войны в Украине – Белый дом

В администрации американского президента Дональда Трампа намерены использовать имеющиеся у Вашингтона "рычаги влияния" в переговорах с Россией и Украиной по заключению между ними соглашения о завершении войны. В настоящее время глава Штатов недоволен тем, как продолжаются переговоры.

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Об этом на брифинге в пятницу, 11 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Трамп "постоянно разочаровывается" в обеих сторонах войны.

"Президент достаточно четко дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы война закончилась. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния в переговорах по заключению мирного соглашения, и мы собираемся использовать эти рычаги", – сказала спикер.

Леввит также прокомментировал визит специального представителя президента США Стива Виткоффа в РФ для переговоров с российским диктатором Путиным. По ее словам, этот визит является важным этапом дипломатического процесса, направленного на прекращение войны и заключение окончательного мирного договора между государством-агрессором Россией и Украиной.

"Это – следующий шаг в процессе переговоров по прекращению огня и достижению окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной", – отметила она.

Как сообщалось ранее, Стив Виткофф в пятницу, 11 апреля, снова прибыл в Россию для встречи с Путиным. Это уже третья личная встреча Уиткоффа с главой Кремля. Встреча длилась 4,5 часа. На нем также присутствовали помощники диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

В Кремле коротко сообщили, что темой встречи были "аспекты украинского урегулирования".

Издание Reuters со ссылкой на источники заявило, что Виткофф якобы предложил Трампу "разрешить" России аннексировать четыре украинских области – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую.

Спецпредставитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог выступил против такого сценария. Он подчеркнул, что Украина, хотя и готова к переговорам по некоторым условиям, связанным со спорной территорией, никогда не согласится уступить полное право собственности на эти земли России.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Американский президент призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине.

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