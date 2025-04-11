Виткофф предложил Трампу 'разрешить' Путину аннексировать четыре области Украины: Келлог выступил против

Чиновники администрации Дональда Трампа все больше расходятся во мнениях относительно того, как урегулировать отношения между Украиной и Россией. Спецпосланник США Стив Виткофф предложил президенту США "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинских области. Спецпредставитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог выступил против такого сценария.

Видео дня

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию собственных источников. Как отмечает издание, менее чем через 48 часов после обеда с Дмитриевым Виткофф встретился с Трампом в Белом доме и "передал четкое послание".

По словам Виткоффа, самый быстрый способ достичь прекращения огня в Украине – это поддержать "право собственности" России на четыре украинских области, которые агрессор пытался незаконно аннексировать с начала полномасштабного вторжения.

Это мнение Виткофф уже высказывал ранее, в частности, сделал это публично в интервью "консервативной медиа-личности" Такеру Карлсону, отмечает издание.

На встрече с Трампом генерал Кит Келлог, посланник президента по вопросам Украины, выступил против Виткоффа, заявив, что Украина, хотя и готова к переговорам по некоторым условиям, связанным со спорной территорией, никогда не согласится уступить полное право собственности на эти земли России. Встреча завершилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США, отметило издание.

А Виткофф в пятницу, 11 апреля, отправился в Россию, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

То, что спецпосланник президента США Стив Виткофф действительно находится в Москве на встрече с Путиным, подтвердили в Белом доме. Об этом сказала на брифинге спикер Офиса президента США Кэролайн Левитт.

Комментируя усилия администрации США в переговорном процессе и, в частности, визит Стива Виткоффа в Москву, Левитт заявила, что Дональд Трамп недоволен и Россией и Украиной, и Соединенные Штаты готовы использовать рычаг давления для достижения результата в мирных переговорах.

"Президент четко подчеркнул, что он продолжает быть разочарован обеими сторонами конфликта и хочет видеть завершение огня, завершение этой войны. Мы считаем, что у нас есть рычаг для переговоров по этому мирному соглашению, и мы его используем", – подчеркнула представитель Белого дома.

Она отметила, что президент Трамп настроен на то, чтобы добиться этого.

Кэролайн Левитт также заявила, что спецпредставитель США Стив Виткофф находится в России "для установления прямых коммуникаций" с Кремлем и непосредственно с Путиным.

"Это – следующий шаг в процессе переговоров по прекращению огня и достижению окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в пятницу, 11 апреля, снова прибыл в Россию. Он встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Это уже третья личная встреча Уиткоффа с главой Кремля.

В то же время Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Американский президент призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!