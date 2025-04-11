Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию для встречи с Путиным – Axios

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу, 11 апреля, снова прибыл в Россию. Ожидается, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Это будет уже третья личная встреча Уиткоффа с главой Кремля, в то же время Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Подробности сообщает Axios.

Со ссылкой на "источник, знакомый с поездкой" и данные FlightRadar издание рассказало, что Уиткофф прибыл в Москву, где у него должна состояться уже третья встреча с Путиным. "Командировка" спецпосланника Трампа проходит на фоне настойчивых требований президента США о прекращении огня в Украине и его разочарования отсутствием прогресса в переговорах с Москвой на протяжении последних недель.

По данным сервиса по отслеживанию самолетов ADSBexchange, бизнес-джет Уиткоффа по состоянию на утро 11 апреля находился в Санкт-Петербурге. На этом же самолете Уиткофф летал в Россию на первую встречу с Путиным в начале февраля.

В Госдепе на момент публикации материала на запрос издания по этой поездке не ответили.

Источник Axios также намекнул, что недавние заявления Трампа о том, что он "взбешен" комментариями Путина по Украине и затягиванием Россией переговоров, наконец, могут вылиться в конкретные действия.

"Если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против России или через исполнительную власть, или обратившись в Конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях, сообщил Axios источник, знакомый с проблемой", – говорится в материале.

Ранее на это намекал госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы узнаем довольно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия относится к миру или нет. Я надеюсь, что да", — заявил он на прошлой неделе на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Уиткофф отправился в Москву после того, как на прошлой неделе встречался с представителем Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Чтобы россиянин смог приехать в США, были временно приостановлены санкции наложенные на него предыдущей администрацией США за участие в развязывании и ведении полномасштабной агрессивной войны против Украины.

Издание напоминает, что Украина без всяких условий согласилась на предложение Трампа о полном прекращении огня, впоследствии также поддержала его "урезанную" версию в виде приостановки огня на море и ударов по энергообъектам. Россия же выдвинула ряд своих условий, среди которых – отмена части санкций, наложенных на РФ.

Публично Трамп продолжает заявлять о якобы успешном ходе переговоров с Россией.

"Мы достигаем прогресса. Надеемся, что мы относительно близки к достижению соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - заявил он 10 апреля на заседании американского правительства.

"Близость к достижению соглашения по прекращению боевых действий" на практике "конвертировалась" в проведение обмена между США и РФ.

Американская сторона забрала "девушку бойца UFC" Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство – США и РФ. Ее в России приговорили к 12 годам лишения свободы за донат поддерживающей Украину благотворительной организации в размере менее 100 долларов.

Москва же добилась освобождения Артура Петрова – гражданина Германии и России, который был арестован на Кипре по запросу США по подозрению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию.

Этот обмен стал результатом предыдущей поездки Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным. Она прошла 13 марта. По итогам встречи в Кремле заявили, что спецпосланник Трампа "передал российской стороне дополнительную информацию" о соглашении о прекращении огня, инициированном Штатами, российский же диктатор "передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа", а вместе с ними, как признавался Уиткофф – портрет президента США и слезливую историю о том, как российский диктатор молился за своего "друга" Трампа после покушения на него.

Напомним, накануне в Стамбуле прошла очередная встреча делегаций США и России. Она продолжалась около пяти часов.

Согласно официальным заявлениям, во время встречи представители делегаций обсуждали нормализацию работы дипмиссий США и РФ. Российско-украинская война и ее завершение, как свидетельствует краткое резюме переговоров, в повестку дня не входило.

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