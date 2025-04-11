"Война бы не случилась, будь я президентом": Трамп призвал Россию действовать и вспомнил о жертвах

Президент США Дональд Трамп призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине. Он также в очередной раз заявил, что войны бы не было, будь он президентом раньше.

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Об этом он написал в соцсети Х. Трамп в очередной раз подчеркнул, что считает войну в Украине такой, которой можно было избежать, если бы он возглавлял США на момент ее начала.

"Россия должна двигаться. Слишком много людей погибают, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была состояться и не состоялась бы, будь я президентом!!!" – заявил президент США Дональд Трамп.

Стоит отметить, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в пятницу, 11 апреля, снова прибыл в Россию. Ожидается, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Это будет уже третья личная встреча Виткоффа с главой Кремля, в то же время Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине.

Напомним, накануне в Стамбуле прошла очередная встреча делегаций США и России. Она продолжалась около пяти часов.

Согласно официальным заявлениям, во время встречи представители делегаций обсуждали нормализацию работы дипмиссий США и РФ. Российско-украинская война и ее завершение, как свидетельствует краткое резюме переговоров, в повестку дня не входило.

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