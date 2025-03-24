США и Украина проведут еще один раунд переговоров после завершения контактов американцев с россиянами – The Guardian

США и Украина планируют провести еще один раунд переговоров по завершении контактов между американскими и российскими делегациями. Встреча между представителями Вашингтона и Москвы состоялась в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 24 марта и была посвящена возможному частичному прекращению огня в Украине.

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Отмечается, что после этого ожидаются отдельные переговоры между США и Украиной, где будут обсуждаться конкретные аспекты безопасности. Об этом пишет The Gardian.

Среди главных вопросов – временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, защита гражданских объектов, а также меры по безопасному коммерческому судоходству в Черном море.

Напомним, что 23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Украины и США. На столе переговоров были предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. А уже на следующее утро американцы встретились с россиянами, в том числе по поводу прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и "мер по укреплению доверия".

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин согласился на 30-дневную паузу в атаках на энергетические объекты Украины после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В то же время точное определение "энергетической инфраструктуры" вызывает споры: Киев настаивает, что в этот перечень должны входить железные дороги и порты, тогда как Кремль трактует термин значительно уже. 23 марта украинская делегация планировала представить американцам полный список таких объектов, по которым будет запрещено наносить удары.

Сам Трамп недавно заявил, что Украина и РФ уже наметили "очертания" соглашения по урегулированию войны и полное прекращение огня будет "очень скоро".

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