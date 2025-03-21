'Безусловное прекращение огня': Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров в Саудовской Аравии и Париже. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от запланированных переговоров с США в Саудовской Аравии 24 марта. В частности, Киев предоставит американской стороне перечень объектов инфраструктуры в рамках частичного прекращения огня.

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Украина поддержала с самого начала позицию Соединенных Штатов Америки о безусловном прекращении огня и безусловной тишине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом 21 марта.

По его словам, первым шагом может быть "тишина в небе" или условия, которые проговаривал президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора. Речь идет о том, чтобы не бить ракетами или другим дальнобойным оружием по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре.

Зеленский выразил готовность к любым шагам, которые будут вести к справедливому и крепкому миру для Украины.

"Я не могу вам сказать, чем закончится эта встреча. Потому что мы видим технические команды... Я думаю, что было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может нас приближать к полному прекращению огня. И именно от этого будет принадлежать результат: если этого они действительно хотят или делают вид, что этого хотят", – отметил он.

Президент подчеркнул, что украинская делегация будет на высоком уровне и подготовит список гражданских объектов. Это техническо-профессиональные люди, которые смогут провести "очень предметные" переговоры

"И я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными", – рассказал Зеленский.

Также Зеленский высказался о важном саммите – "коалиции желающих", который состоится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже 27 марта. По словам президента, планируется обсуждение стратегии гарантий безопасности для Украины по окончании войны и недопущения 2-3 волн оккупации со стороны России. Среди них размещение военного миротворческого контингента в Украине и укрепление украинской армии.

"Где сколько кто готов быть в "коалиции желающих", а кто пока не готов. У каждой страны есть свои на это разные объективные или субъективные причины", – сказал президент.

Он также надеется, что по итогу саммита удастся выйти с "некой конкретикой".

"Я бы хотел, чтобы мы вышли уже с какой-то конкретикой. Мы об этом говорили с президентом Макроном", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, США проведут отдельные переговоры с Украиной и РФ в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта. Они будут посвящены частичному прекращению огня, в частности Киев подготовит перечень объектов энергосистемы, а также "другой гражданской инфраструктуры", по которым Россия не сможет наносить удары.

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