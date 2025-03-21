Очень скоро в Украине будет полное прекращение огня, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, Украина и РФ уже наметили "очертания" соглашения по урегулированию войны. По его словам, "очень скоро" в Украине будет достигнуто полное прекращение огня.

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Такое заявление он сделал 21 марта во время брифинга с главой Пентагона Питом Гегсетом. "Я должен сказать, что я очень хорошо общался с обоими джентльменами (Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. – Ред.). И, я думаю, у нас есть контуры для сделки. Я надеюсь, что мы заключим сделку в рамках разумного", – сказал Трамп.

Он добавил, что делает это по двум причинам: гибель людей на войне, а также расходы США на военную помощь Украине.

При этом Трамп в очередной раз повторил дезинформацию о якобы выделенных Киеву 350 млрд долларов:

"Во-первых, и это, безусловно, самое важное, тысячи молодых людей – и это не американцы, а россияне и украинцы – гибнут каждую неделю. Тысячи в неделю. Кроме того, США заплатили из-за Байдена 350 млрд долларов".

Президент США также в очередной раз обвинил в войне РФ против Украины своего предшественника Джо Байдена.

"Война, которая не должна была случиться, произошла. Если бы у нас был компетентный президент, этой войны никогда бы не случилось. В течение четырех лет этого не происходило", – заявил Трамп.

Кроме того, он заявил, что переговоры по вопросам "раздела территорий" и полного прекращения огня между Россией и Украиной идут "прямо сейчас".

По словам Трампа, Украина и РФ якобы "очень скоро выйдут на полное прекращение огня", а затем приступят к обсуждению вопроса территорий.

Напомним, в МИД Украины в пятницу заявили, что Киев намерен провести двустороннюю встречу с представителями США в Саудовской Аравии, 24 марта. Участия украинской стороны в контактах с РФ, о которой говорил спецпосланник Трампа Кит Келлог, не предполагается.

Как сообщал OBOZ.UA, на брифинге 21 марта Трамп также объявил, что США работают над созданием нового истребителя шестого поколения F-47. Контракт на разработку и создание самолета уже получила компания Boeing.

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